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Kia обнародовала снимки электромобиля EV6 в новом фирменном стиле марки
Источник материала: Tut.by
Компания Kia представила первые фотографии экстерьера и салона новой электрической «пятидверки»
Дизайн EV6 является результатом совместной работы трех дизайнерских центров Kia в корейском Намьянге, Франкфурте (Германия) и калифорнийском Ирвине (США) под началом шеф-стилиста Карима Хабиба, пришедшего в Kia из компании Infiniti в 2019 году. Оформление передней части EV6 в фирме называют Digital Tiger Face — это фары с динамическими огнями с последовательным включением отдельных элементов и размещенный ниже воздухозаборник, который делает машину визуально шире. Плавные линии кузова кросс-хэтчбека контрастируют с острыми гранями, из прочих особенностей внешности EV6 — сильный наклон лобового стела, характерная линия в нижней части дверей, которая поднимается вверх к задним колесным аркам, развитые формы задних крыльев и наклонные задние стойки с черными глянцевыми вставками.
Использование платформы E-GMP позволило создать намного более просторный салон по сравнению с предыдущими электромобилями марки. Тут имеются двухспицевый руль и широкий единый дисплей AVN: на нем перед глазами водителя отображается цифровая панель приборов, а зона над центральной консолью отведена информационно-развлекательной системе и навигации. Под экраном размещена панель управления системой кондиционирования, отопления и вентиляции с сенсорными кнопками. Сиденья отделаны тканью, созданной из переработанного пластика.
Технические подробности о EV6 корейцы обнародуют во время официальной премьеры электромобиля, которая состоится до конца текущего месяца.
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Компания Kia представила первые фотографии экстерьера и салона новой электрической «пятидверки» EV6 на модульной платформе E-GMP. А еще это первая Kia, разработанная в...
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