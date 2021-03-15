Kia обнародовала снимки электромобиля EV6 в новом фирменном стиле марки

Источник материала: Tut.by

Компания Kia представила первые фотографии экстерьера и салона новой электрической «пятидверки» EV6 — первой модели бренда на модульной платформе E-GMP. А еще это первая Kia, разработанная в соответствии с новой философией дизайна Opposites United («единство противоположностей»).





Дизайн EV6 является результатом совместной работы трех дизайнерских центров Kia в корейском Намьянге, Франкфурте (Германия) и калифорнийском Ирвине (США) под началом шеф-стилиста Карима Хабиба, пришедшего в Kia из компании Infiniti в 2019 году. Оформление передней части EV6 в фирме называют Digital Tiger Face — это фары с динамическими огнями с последовательным включением отдельных элементов и размещенный ниже воздухозаборник, который делает машину визуально шире. Плавные линии кузова кросс-хэтчбека контрастируют с острыми гранями, из прочих особенностей внешности EV6 — сильный наклон лобового стела, характерная линия в нижней части дверей, которая поднимается вверх к задним колесным аркам, развитые формы задних крыльев и наклонные задние стойки с черными глянцевыми вставками.





Использование платформы E-GMP позволило создать намного более просторный салон по сравнению с предыдущими электромобилями марки. Тут имеются двухспицевый руль и широкий единый дисплей AVN: на нем перед глазами водителя отображается цифровая панель приборов, а зона над центральной консолью отведена информационно-развлекательной системе и навигации. Под экраном размещена панель управления системой кондиционирования, отопления и вентиляции с сенсорными кнопками. Сиденья отделаны тканью, созданной из переработанного пластика.









Технические подробности о EV6 корейцы обнародуют во время официальной премьеры электромобиля, которая состоится до конца текущего месяца.