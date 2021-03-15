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Самолет Ан-124 настолько большой, что на его борту можно сыграть в хоккей. В России так и сделали
Источник материала: Tut.by
Российские военные сыграли в хоккей прямо на борту грузового самолета Ан-124 «Руслан» — прямо во время полета! По крайней мере, так утверждает телеграм-канал «Морячок», публикующий видео матча и переписку организаторов. Об этом сообщает
Из переписки следует, что сначала военным пришла в голову идея залить каток в салоне другого грузового самолета — Ан-22 «Антей». В процессе подготовки площадки выяснилось, что «Антей» «оказался узковат», поэтому матч решили устроить на борту «Руслана». «Было шайбами разбито пару плафонов, но в целом все закончилось хорошо. Победила дружба», —
Что это было?
Некоторые источники утверждают, что матч прошел прямо во время полета с аэродрома Мигалово в Тверской области на аэродром Сеща в Брянской области. Они расположены примерно в 500 километрах друг от друга. В пользу этой версии говорит тот факт, что на видео слышен звук работающих двигателей. В то же время сайт Пятого канала
А зачем?
Официально Минобороны пока сообщения о хоккее на борту Ан-124 никак не прокомментировало.
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Российские военные сыграли в хоккей прямо на борту грузового самолета Ан-124 «Руслан» - прямо во время полета!
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