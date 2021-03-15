Самолет Ан-124 настолько большой, что на его борту можно сыграть в хоккей. В России так и сделали

Источник материала: Tut.by

Российские военные сыграли в хоккей прямо на борту грузового самолета Ан-124 «Руслан» — прямо во время полета! По крайней мере, так утверждает телеграм-канал «Морячок», публикующий видео матча и переписку организаторов. Об этом сообщает Meduza .

Из переписки следует, что сначала военным пришла в голову идея залить каток в салоне другого грузового самолета — Ан-22 «Антей». В процессе подготовки площадки выяснилось, что «Антей» «оказался узковат», поэтому матч решили устроить на борту «Руслана». «Было шайбами разбито пару плафонов, но в целом все закончилось хорошо. Победила дружба», — сообщил телегам-канал Fighterbomber.

Что это было?

Некоторые источники утверждают, что матч прошел прямо во время полета с аэродрома Мигалово в Тверской области на аэродром Сеща в Брянской области. Они расположены примерно в 500 километрах друг от друга. В пользу этой версии говорит тот факт, что на видео слышен звук работающих двигателей. В то же время сайт Пятого канала сообщает , что самолет все-таки стоял на земле.

А зачем?

По данным «Фонтанки» , матч был приурочен к визиту министра обороны Сергея Шойгу. Однако в открытых источниках нет никакой информации о том, что Шойгу недавно приезжал в Тверскую область или планирует поездку туда в ближайшее время. «Подъем», в свою очередь, со ссылкой на источник сообщает, что попавший на видео хоккейный матч — лишь тренировка. Военные, по словам собеседников издания, собираются устроить еще один матч — на высоте 10 тысяч метров и попасть с ним в Книгу рекордов Гиннесса. При этом утверждается, что в таком матче собирается принять участие президент РФ Владимир Путин.

Официально Минобороны пока сообщения о хоккее на борту Ан-124 никак не прокомментировало.