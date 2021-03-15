НАУ: Raiffeisen Bank готов к переговорам по гособлигациям Беларуси

Напомним, ранее НАУ направило письма всем инвестфондам, которые держат беларусские бонды, трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду (МВФ).





Среди инвестбанков, которые занимались размещением гособлигаций, в том числе был австрийский Raiffeisen. Как и еще два инвестбанка, он проводил проверку беларусских бондов перед выпуском, оценивая рискованность облигаций.





НАУ призвало Raiffeisen к следующим действиям:





расторгнуть отношения с беларусской властью и связанными с ней госкомпаниями;





проверить целевое использование полученных от продажи гособлигаций денег;





приостановить корреспондентские отношения с госбанками до тех пор до прекращения предоставления ими услуги физическим и юрлицам, на которые наложены санкции;





признать, что выпуск еврооблигаций Беларусь-2026 и Беларусь-2031 был неправомерен и не должен был состояться. В этом случае у инвесторов появилось бы основание требовать досрочного погашения облигаций;





сделать публичное заявления о позиции компании в отношении своей дальнейшей деятельности и связей с организациями и физическими лицами, причастными к грубым нарушениям прав человека в Беларуси.





Сообщается, что представители Raiffeisen вышли на связь с НАУ, сообщив, что компания готова к переговорам с демократическими силами. Они запланированы на следующую неделю и будут касаться ситуации с беларусскими гособлигациями.