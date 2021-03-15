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Не от Варум: Леонид Агутин показал внебрачную красавицу-дочь, которую скрывал долгие годы

15.03.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Не от Варум: Леонид Агутин показал внебрачную красавицу-дочь, которую скрывал долгие годы
Фото: пресс-служба Леонида Агутина
Одну из самых крепких пар шоу-бизнеса - Леонида Агутина и Анжелику Варум уже сложно представить по-отдельности, но до их судьбоносной встречи в 1997 году звезды пережили немало драм в личной жизни. Так, Варум развелась с первым мужем Максимом Никитиным, который работал у нее осветителем. А «босоногий мальчик» и вовсе успел побывать не только в официальном, но и гражданском браке, и даже стать отцом.

В своем Инстаграме Леонид Агутин опубликовал редкое фото внебрачной дочери Полины, которую долгие годы скрывал от публики.

Не от Варум: Леонид Агутин показал внебрачную красавицу-дочь, которую скрывал долгие годы

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

- Как же так, доченька? Юбилей уже - 25 лет! Когда это все случилось? Когда успело? - поздравил наследницу растроганный отец. - Старшенькая моя, Поленька! Все с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. И потом было все так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда... и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка. Я тебя люблю очень. Горжусь тобой невероятно. Твоей добротой, красотой и блестящим умом. Все будет хорошо!

Не от Варум: Леонид Агутин показал внебрачную красавицу-дочь, которую скрывал долгие годы

Музыкант трогательно поздравил наследницу с днем рождения.

Большинство подписчиков приняли Полину за дочь Агутина и Варум, отметив, что девушка не похожа ни на мать, ни на отца. Ведь о том, что 22-летней Елизаветы Варум есть старшая сводная сестра, знали лишь самые преданные поклонники. С матерью Полины, балериной Марией Воробьевой артист жил в середине девяностых без штампа в паспорте. Познакомились они на гастролях в Париже в 1994 году.

Говорят, музыкант, который к тому времени уже развелся с первой женой Светланой Белых, сразу предупредил новую избранницу: мол, он человек свободолюбивый, наелся браком и снова жениться не намерен. И даже когда балерина забеременела, музыкант так и не отвел ее в ЗАГС. А вскоре на горизонте появилась красавица Анжелика... Певец ушел к ней без колебаний, но малышку-дочь не бросил: купил квартиру, а возвращаясь с гастролей, всегда засыпал подарками.

Полина с детства живет в Европе.

Не от Варум: Леонид Агутин показал внебрачную красавицу-дочь, которую скрывал долгие годы

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Балерина Воробьева вскоре тоже вышла замуж, переехала в Европу и сумела дать дочери прекрасное образование. Сейчас девушка живет во Франции, работает рекрутером и в совершенстве владеет четырьмя языками: русским, французским, итальянским и английским. Со своей сводной сестрой Лизой Варум, которая с самого детства живет в Америке, она встретилась уже взрослой: в 2012 году музыкант возил всю семью в Париж на знакомство с Полиной.
 
Теги: знакомства
 
 
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