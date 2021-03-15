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Слава Комиссаренко спародировал Лукашенко на шоу Урганта
Источник материала: UDF
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Напомним, Слава Комиссаренко прославился благодаря стендапу на одном популярном российском шоу по ТВ. До этого он жил и выступал в Беларуси. Во время проходящих в стране митингов после президентских выборов 2020 года в своих выступлениях нелестно шутил про Александра Лукашенко. После комику запретили проводить концерты в Минске.
Придя у Ивану Урганту, Слава рассказал, что в начале карьеры очень боялся прихода на свои выступления знаменитостей – в особенности, самого Ивана. Однако сейчас он «всех рад видеть» и совершенно не переживает на этот счет. Испытать проблемы он может только в том случае, если в зале окажется «Чык-чырык» – так белорус язвительно называет Лукашенко.
Комиссаренко спародировал Лукашенко, представив, что тот пришел к нему на выступление со своим сыном Колей.
«Коля, это про нас. Во мы даем!» – отыграл Лукашенко-старшего юморист.
Ранее в монологах Слава шутил ситуации, когда Лукашенко взял в руки автомат, выступление белорусского политика и высмеивал ряд его высказываний. Организаторы концертов Комиссаренко отмечают, что пока юморист не может выступать на родине из-за политических высказываний в общественном пространстве. Сам артист говорит, что останавливаться не будет, поскольку терять ему уже особо нечего.
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Ранее комику запретили проводить концерты в Минске.
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