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Слава Комиссаренко спародировал Лукашенко на шоу Урганта

15.03.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Слава Комиссаренко спародировал Лукашенко на шоу Урганта
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный юморист Слава Комиссаренко пришел в гости на шоу к Ивану Урганту. Комик во время визита высмеял Александра Лукашенко.

Напомним, Слава Комиссаренко прославился благодаря стендапу на одном популярном российском шоу по ТВ. До этого он жил и выступал в Беларуси. Во время проходящих в стране митингов после президентских выборов 2020 года в своих выступлениях нелестно шутил про Александра Лукашенко. После комику запретили проводить концерты в Минске.

Придя у Ивану Урганту, Слава рассказал, что в начале карьеры очень боялся прихода на свои выступления знаменитостей – в особенности, самого Ивана. Однако сейчас он «всех рад видеть» и совершенно не переживает на этот счет. Испытать проблемы он может только в том случае, если в зале окажется «Чык-чырык» – так белорус язвительно называет Лукашенко.

Комиссаренко спародировал Лукашенко, представив, что тот пришел к нему на выступление со своим сыном Колей.

«Коля, это про нас. Во мы даем!» – отыграл Лукашенко-старшего юморист.


Ранее в монологах Слава шутил ситуации, когда Лукашенко взял в руки автомат, выступление белорусского политика и высмеивал ряд его высказываний. Организаторы концертов Комиссаренко отмечают, что пока юморист не может выступать на родине из-за политических высказываний в общественном пространстве. Сам артист говорит, что останавливаться не будет, поскольку терять ему уже особо нечего.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее комику запретили проводить концерты в Минске.
 
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