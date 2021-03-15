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Фото: ТАСС

Виталий Манкевич. «Доллар — мировая резервная валюта , и потребляют ее во всем мире. Развивающимся странам, у которых есть перекосы в экономике — России, Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Нигерии, — в этом смысле сложнее», — отметил глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ждем гиперинфляцию: Что будет с долларом Под гиперинфляцией понимают неконтролируемый процесс.

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