ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ждем гиперинфляцию: Что будет с долларом 

15.03.2021 13:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ждем гиперинфляцию: Что будет с долларом 
Фото: ТАСС
Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что Федеральная резервная система (ФРС) США потратила на антипандемийные меры более девяти триллионов долларов — эти деньги «просто напечатали». С июня 2020-го темпы роста денежной массы в США остаются на самом высоком в истории уровне в 22 процента годовых, поэтому экономисты заговорили о риске гиперинфляции.

Под гиперинфляцией понимают неконтролируемый процесс, во время которого торта и услуги дорожают минимум на 50 процентов в месяц или на тысячу процентов ежегодно.

РИА Новости отмечает, что инфляция в США остается на низком уровне в последние 40 лет. Ощутимые скачки происходили в 1979 году (на 13,29 процента) и в 1989-м (12,52 процента).

По мнению некоторых экономистов, 2021-й имеет все шансы стать для США годом гиперинфляции из-за переизбытка наличных и активного госурегулирования.

Однако опрошенные агентством аналитики считают, что этого не произойдет из-за глобального статуса доллара. Стратег «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян отметил, что трудно напечатать такое количество долларов, чтобы мировая экономика не смогла с ним справиться.

«Доллар — мировая резервная валюта, и потребляют ее во всем мире. Развивающимся странам, у которых есть перекосы в экономике — России, Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Нигерии, — в этом смысле сложнее», — отметил глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.


Как писал «Рамблер», ранее экономист Валентин Катасонов заявил, что к 2035 году доллар перестанет быть одной из основных мировых валют, а США лишатся геополитической мощи.
Катасонов сослался на прогноз французского ученого и политического деятеля Жака Аттали. После кризиса в США место гегемона, по мнению ученого, займут американские IT-корпорации — Google, Apple, Facebook и Amazon.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под гиперинфляцией понимают неконтролируемый процесс.
 
Новости дня
Новости разные
 
В лесу, на берегу реки, 100 «квадратов». Вот как выглядит гостевой дом, собранный за полгода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by