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В лесу, на берегу реки, 100 «квадратов». Вот как выглядит гостевой дом, собранный за полгода

15.03.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задача архитекторам из бюро Snegiri Architects была обрисована кратко: нужен небольшой гостевой дом на поросшем лесом участке. В нем заказчик планирует останавливаться, приезжая в гости к дочке и внуку. Как пишет admagazine.ru, уложились в рекордные сроки: на проектирование, стройку и создание интерьера ушло всего шесть месяцев.


Фото: Александра Курлыгина

Дом стоит на берегу реки в окружении вековых елей, которые буквально прорастают сквозь террасу. Ели стали одной из ключевых зацепок при проектировании пространства: центральный объем, в котором расположена гостиная, застеклен с обоих фасадов и открывает вид на лес. Поэтому и проект получил соответствующее название — «Ельник».


Фото: Александра Курлыгина

Общая площадь дома — 100 м². Большую часть занимает гостиная. Также есть место для двух спален, у каждой из которых есть свой выход на территорию и отдельная приватная зона внутри.


Фото: Александра Курлыгина

В теплое время года, когда окна полностью открыты, интерьер плавно перетекает в экстерьер и сливается с ним, становится его логическим продолжением.


Фото: Александра Курлыгина

«Все-таки жизнь в загородном доме, по нашему мнению, предполагает, что его владелец проводит равное количество времени внутри и снаружи», — поясняют создатели «Ельника».


Фото: Александра Курлыгина

Команда проекта (архитектор Никита Капитуров, дизайнеры Татьяна Забелинская и Анна Кан) с заказчиком работает не первый раз, получила от него карт-бланш на всю деятельность, поэтому дом был построен в рекордные сроки: на проектирование, стройку и создание интерьера ушло всего шесть месяцев.


Фото: Александра Курлыгина

Легкость, с которой шел этот проект, его авторы передали и дому: ленточное остекление здесь не имеет рам, за счет этого приема массивная кровля, потолок и свесы соединяются в единую плоскость и словно парят в воздухе.


Фото: Александра Курлыгина

Стоит отметить, что такой проект можно использовать для строительства не только гостевого, но и дачного дома.

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Гостевой дом среди елей с плоской крышей и безрамным остеклением на 100 м2.
 
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