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В России на празднике эффектно взорвалось чучело Масленицы
Источник материала: Onliner
В городе Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело. Все случилось, когда актеры с факелами подожгли его на глазах публики. Дело в том, что участники шоу заранее облили чучело бензином, а затем установили и снова облили. В результате пары горючего стали улетучиваться и при поджоге произошел взрыв,
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В городе Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело. Все случилось, когда актеры с факелами подожгли его на глазах...
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