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В России на празднике эффектно взорвалось чучело Масленицы

15.03.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В городе Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело. Все случилось, когда актеры с факелами подожгли его на глазах публики. Дело в том, что участники шоу заранее облили чучело бензином, а затем установили и снова облили. В результате пары горючего стали улетучиваться и при поджоге произошел взрыв, пишет Lenta.ru. Пока ведущий напоминал о технике безопасности, у соломенной куклы вспыхнул и взорвался подол. Актер, на которого перекинулось пламя, получил незначительные ожоги, поскольку успел откатиться по снегу и сбить с себя огонь. Видео происшествия публикует «РИА Новости». После инцидента шоу продолжилось.

 
 
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В городе Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело. Все случилось, когда актеры с факелами подожгли его на глазах...
 
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