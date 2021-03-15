СМИ: в июле Honor выпустит «суперфлагман» на Snapdragon 888

Источник материала: Onliner

Самостоятельный бренд Honor может выпустить в июле «суперфлагманский» смартфон на базе топового чипа Snapdragon 888. Дополнительной информации о мобильнике, который станет первым флагманом «независимой Honor», на данный момент нет. Предполагается, что отделение от Huawei позволит компании использовать преимущества, которых она была лишена из-за американских санкций.

В более близкой перспективе — запуск смартфона Honor V40 Lite Luxury Edition, который по дизайну будет напоминать Huawei Nova 8. В качестве платформы в нем будет использоваться домашний 5G-чип среднего уровня Dimensity 800U. Предположительно, в сети уже появились изображения этого смартфона, а вот данных о его технических характеристиках нет.





Также в обозримом будущем ожидается запуск смартфонов Honor 40S, Honor 10C, Honor X20 и Honor 40.