Караник высказался о слухах про купленный им Lexus RX своей жене: «Не имею к нему отношения»

Источник материала: Onliner

В середине февраля в соцсетях стал распространяться слух о том, что Владимир Караник — экс-министр здравоохранения, ныне председатель Гродненского облисполкома — купил своей жене новый Lexus RX350 Luxury в максимальной комплектации. В интервью гостелевидению чиновник затронул эту тему и опроверг информацию.

В качестве доказательства причастности Lexus RX семье Владимира Караника в соцсетях приводился снимок из базы данных с ФИО владелицы (фамилия совпадает) и номерами телефонов. Стоимость машины в постах оценили в $77 600. Естественно, тут же началось обсуждение финансов.