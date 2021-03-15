Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей

Источник материала: Салiдарнасць

Представитель Кремля считает, что заявление белорусского правителя вряд ли относится к России.

– Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России, – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС .

Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство: «И скорее мы не друзья, а братья».

В субботу во время «Минской лыжни» Александр Лукашенко заявил:

– Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет.

«Недатыкальны запас». Як Лукашэнка прызнаў, што існуе пазабюджэтны «прэзыдэнцкі фонд»