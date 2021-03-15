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Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей
15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Представитель Кремля считает, что заявление белорусского правителя вряд ли относится к России.
– Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России, – цитирует Дмитрия Пескова
Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство: «И скорее мы не друзья, а братья».
В субботу во время «Минской лыжни» Александр Лукашенко заявил:
– Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет.
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«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России».
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