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Из-за сильного мокрого снега объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.
Как отметили в Белгидромете, в некоторых районах страны ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Утром и днем местами — налипание мокрого снега.
На некоторых дорогах будет гололедица.
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Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении. Как отметили в Белгидромете, в некоторых районах страны...
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