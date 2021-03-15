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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 15 марта

15.03.2021 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и российская валюты укрепились на торгах БВФБ в понедельник, 15 марта.

Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 15 марта

Российский рубль добавил сразу 0,0194 пункта — 3,5453 белорусского рубля за 100 российских, а доллар 0,0007 пункта — 2,594 белорусского рубля.

А вот евро сегодня упал на 0,0009 пункта — 3,0947 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

 
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Американская и российская валюты укрепились на торгах БВФБ в понедельник, 15 марта.
 
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