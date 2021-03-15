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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 15 марта
Источник материала: Навiны
Американская и российская валюты укрепились на торгах БВФБ в понедельник, 15 марта.
Российский рубль добавил сразу 0,0194 пункта — 3,5453 белорусского рубля за 100 российских, а доллар 0,0007 пункта — 2,594 белорусского рубля.
А вот евро сегодня упал на 0,0009 пункта — 3,0947 белорусского рубля.
На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой
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Американская и российская валюты укрепились на торгах БВФБ в понедельник, 15 марта.
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