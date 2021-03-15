Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 15 марта

Американская и российская валюты укрепились на торгах БВФБ в понедельник, 15 марта.





Российский рубль добавил сразу 0,0194 пункта — 3,5453 белорусского рубля за 100 российских, а доллар 0,0007 пункта — 2,594 белорусского рубля.

А вот евро сегодня упал на 0,0009 пункта — 3,0947 белорусского рубля.