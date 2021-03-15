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Боснийского теннисиста Джумхура дисквалифицировали из-за заявления о желании убить судью

15.03.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боснийский теннисист Дамир Джумхур 14 марта дисквалифицирован во время квалификации турнира в Акапулько.

Во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зансхаллом в первом сете Джумхур проиграл свою подачу при счете 5:5. По мнению теннисиста, ключевой в гейме стала ошибка линейного арбитра, который не увидел очевидного аута после удара соперника. Джумхур начал спорить с арбитром, угрожать ему расправой, в том числе, обещал убить. После этого судья на вышке принял решение остановить матч и дисквалифицировать боснийца.
 
 
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Боснийский теннисист Дамир Джумхур 14 марта дисквалифицирован во время квалификации турнира в Акапулько.
 
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