Боснийского теннисиста Джумхура дисквалифицировали из-за заявления о желании убить судью

Во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зансхаллом в первом сете Джумхур проиграл свою подачу при счете 5:5. По мнению теннисиста, ключевой в гейме стала ошибка линейного арбитра, который не увидел очевидного аута после удара соперника. Джумхур начал спорить с арбитром, угрожать ему расправой, в том числе, обещал убить. После этого судья на вышке принял решение остановить матч и дисквалифицировать боснийца.



