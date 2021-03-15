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Госпогранкомитет сообщает о проблемах на границе с Литвой аж до 2023 года
Источник материала: Партизан
С 22 марта на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции.
Как сообщает литовская сторона, в связи с запланированными работами в Мядининкае, в процессе которых уменьшится количество полос для движения транспорта, прогнозируется снижение пропускной способности на 50%. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года, передает ГПК.
Как отмечают беларуские пограничники, даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности на 100%.
С начала года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта. Около 50% таких ситуаций пришлись именно на литовские пункты пропуска, и во всех случаях пропускная способность не выполнялась.
По данным графиков очередей интернет-портала ГПК видно, что в среднем за последние четыре недели очереди перед пунктом пропуска Каменный Лог варьировались от 160 до 300 грузовых автомобилей. Учитывая планируемое снижение пропускной способности в Мядининкае, среднее количество грузовиков в очереди удвоится.
ГПК рекомендует грузоперевозчикам выбирать альтернативные маршруты.
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С 22 марта на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) начнутся строительно-монтажные работы по...
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