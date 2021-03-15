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Конец легенды? "Евроопт" не комментирует приход на место универсама "Центральный"

15.03.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилась информация, что с 1 апреля вместо универсама «Центральный» в Минске откроют «Евроопт». Официально она пока не подтверждается

Конец легенды? "Евроопт" не комментирует приход на место универсама "Центральный"
Магазин «Центральный» — один из главных «продуктовых» символов белааруской столицы. Под этим названием он работает на проспекте Независимости с 1977 года. Но, похоже, славная история «Центрального» подходит к концу, пишет blizko.by

С начала марта в магазине заметно уменьшился ассортимент, а на полках можно было наблюдать ряды одинаковых товаров, добавляет officelife

Сейчас же в магазине началась  «тотальная распродажа». Покупателей заманивают скидками до 30%.
 
По информации телеграм-канала «Мерзкий Кокобай» вместо «Центрального» откроется «Евроопт». И если доверять этой информации, случится это уже 1 апреля.

 
При этом директор магазина информацию опровергает:
 
 — Нет, у меня как у директора такой информации точно нет. У нас сейчас есть некоторые трудности с оплатами, и то постепенно мы все решаем. Но такого, что заходит «Евроопт», точно никто таких сведений не давал, – рассказала директор магазина Ирина Степанова, сообщил CityDog.by



Представители "Евроопта" ситуацию не комментируют и отвечают, что все это пока лишь слухи. Пока? То есть вскоре это могут быть уже и не слухи?

Напомним, универсам «Центральный» связан с сетью «Домашний», у которой сейчас непростые времена. По данным ее оптовиков, долги сети уже составили 3,5 млн рублей. Как правило, нет оплат поставщикам с декабря 2020 года. Также сеть не отдает данное на время торговое оборудование.
 
Теги: Минск
 
 
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Появилась информация, что с 1 апреля вместо универсама «Центральный» в Минске откроют «Евроопт». Официально она пока не подтверждается
 
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