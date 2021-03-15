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«Дорога как каток»: водители сообщают о двух серьезных авариях на трассе Р28

15.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Дорога как каток»: водители сообщают о двух серьезных авариях на трассе Р28

  • 15.03.2021, 14:26
«Дорога как каток»: водители сообщают о двух серьезных авариях на трассе Р28
фото: TUT.BY

По словам очевидцев, на трассе Минск — Молодечно столкнулись пять авто.

Утром 15 марта под Заславлем произошли две серьезные аварии, сообщили tut.by читатели.

По словам очевидцев, на трассе Р28 Минск — Молодечно столкнулись пять автомобилей. «Одна из машин серьезно разбита, водитель лежал на руле без сознания. Приезжали скорая, МЧС и ГАИ. Через метров 100 на развязке автомобиль вылетел в яму и перевернулся», — написал читатель.

Другой водитель пишет, что дорога в районе аварий была как каток. «Машины не могли нормально тормозить. Если бы не парень, который махал встречным автомобилям, то в ДТП могло поучаствовать еще больше машин. Судя по всему, в аварии не обошлось без жертв», — рассказал он.

Официальной информации об авариях, а также о пострадавших пока нет.

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Теги: Минск
 
 
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По словам очевидцев, на трассе Минск — Молодечно столкнулись пять авто.
 
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