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«Давайте покажем нашу силу!»
Источник материала: Хартия'97
«Давайте покажем нашу силу!»
25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость.
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- 25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость. Видел статью на вашем канале, как встречали весну в 1996 году. Хотел бы поделиться парой кадров.
Молодые белорусы должны знать, что борьба патриотов начиналась уже тогда! Тогда у людей не было ни то что интернета, даже телефоны были не у многих. В этом году все патриоты обязаны выйти на улицу. Давайте покажем нашу силу!.
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25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость.
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