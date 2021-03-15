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«Давайте покажем нашу силу!»

15.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Давайте покажем нашу силу!»

  • 15.03.2021, 14:25
«Давайте покажем нашу силу!»
Фото: ТАСС

25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от подписчика:

- 25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость. Видел статью на вашем канале, как встречали весну в 1996 году. Хотел бы поделиться парой кадров.

Молодые белорусы должны знать, что борьба патриотов начиналась уже тогда! Тогда у людей не было ни то что интернета, даже телефоны были не у многих. В этом году все патриоты обязаны выйти на улицу. Давайте покажем нашу силу!.

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25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость.
 
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