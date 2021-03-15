Источник материала: Хартия'97

Американская нефть хлынула в Индию 15.03.2021, 14:22

По сравнению с январем, поставки возросли на 48%.

США в феврале стали крупнейшим после Ирака поставщиком сырой нефти в Индию, оттеснив с этой позиции Саудовскую Аравию. Об этом в понедельник сообщает газета «Экономик таймс» со ссылкой на индийское министерство нефти и природного газа, пишет finanz.ru .

По данным ведомства, закупки Индией американской нефти в прошлом месяце составили 14% от общего импорта углеводородов страны. По сравнению с январем они возросли на 48%, до 545 300 баррелей в сутки.

Саудовская Аравия впервые с 2006 года уступила второе место в числе крупнейших поставщиков нефти в Индию и сейчас занимает в их списке четвертое место. Импорт нефти из этой страны упал по сравнению с январем на 42% и составил в прошлом месяце 445 200 баррелей в сутки. Увеличение закупок индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями более дешевой сырой нефти в США было вызвано необходимостью компенсации вынужденного сокращения ее импорта из стран ОПЕК+ из-за высоких цен на это сырье.

На прошлой неделе правительство Индии призвало национальные госкомпании по переработке нефти диверсифицировать источники получения сырья и постепенно уменьшить зависимость от ближневосточной нефти после решения ОПЕК + продолжать сокращение добычи углеводородов в апреле. По словам источников в индийском правительстве, один из вариантов для этого предусматривает импорт нефти из Гайаны, продолжение закупок сырья у России крупнейшей индийской нефтяной компанией Indian Oil Corporation, а также возобновление в этом году поставок иранской нефти.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, покрывает ее закупками за рубежом около 84% своих общих потребностей в сырой нефти. Более 60% индийского импорта нефти приходится на страны Ближнего Востока.

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