ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американская нефть хлынула в Индию

15.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Американская нефть хлынула в Индию

  • 15.03.2021, 14:22
Американская нефть хлынула в Индию

По сравнению с январем, поставки возросли на 48%.

США в феврале стали крупнейшим после Ирака поставщиком сырой нефти в Индию, оттеснив с этой позиции Саудовскую Аравию. Об этом в понедельник сообщает газета «Экономик таймс» со ссылкой на индийское министерство нефти и природного газа, пишет finanz.ru.

По данным ведомства, закупки Индией американской нефти в прошлом месяце составили 14% от общего импорта углеводородов страны. По сравнению с январем они возросли на 48%, до 545 300 баррелей в сутки.

Саудовская Аравия впервые с 2006 года уступила второе место в числе крупнейших поставщиков нефти в Индию и сейчас занимает в их списке четвертое место. Импорт нефти из этой страны упал по сравнению с январем на 42% и составил в прошлом месяце 445 200 баррелей в сутки. Увеличение закупок индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями более дешевой сырой нефти в США было вызвано необходимостью компенсации вынужденного сокращения ее импорта из стран ОПЕК+ из-за высоких цен на это сырье.

На прошлой неделе правительство Индии призвало национальные госкомпании по переработке нефти диверсифицировать источники получения сырья и постепенно уменьшить зависимость от ближневосточной нефти после решения ОПЕК + продолжать сокращение добычи углеводородов в апреле. По словам источников в индийском правительстве, один из вариантов для этого предусматривает импорт нефти из Гайаны, продолжение закупок сырья у России крупнейшей индийской нефтяной компанией Indian Oil Corporation, а также возобновление в этом году поставок иранской нефти.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, покрывает ее закупками за рубежом около 84% своих общих потребностей в сырой нефти. Более 60% индийского импорта нефти приходится на страны Ближнего Востока.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с январем, поставки возросли на 48%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-секретарь Путина прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by