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Shuma предложила альтернативную песню для «Евровидения», которая олицетворяет белорусскую реальность

15.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Shuma предложила альтернативную песню для «Евровидения», которая олицетворяет белорусскую реальность

  • 15.03.2021, 14:07
Shuma предложила альтернативную песню для «Евровидения», которая олицетворяет белорусскую реальность
Кадр из клипа

В основу песни Dreva легла древнебелорусская молитва.

У белорусского дуэта Shuma вышел клип на песню Dreva, и в нем много отсылок к белорусской действительности. Видео создала команда украинских видеохудожников — в знак солидарности с белорусами, пишет tut.by.

Электронная этногруппа Shuma представила свою версию песни от Беларуси на «Евровидение» — она стала ответом группе «Галасы ЗМеста», которую Белтелерадиокомпания отправляет на песенный конкурс. Участники Shuma считают, что их клип более полно отражает то, что со времен президентских выборов происходит в Беларуси. В описании к видео артисты обращаются к иностранцам:

— Предлагаем вам послушать эмигрантскую версию [песни на «Евровидение»] вместо официальной, чтобы ваше впечатление от независимой белорусской музыки осталось реальным.


Герои ролика на песню Dreva скованы цепями или насильно ими разделены, под их ногами — цветы белого и красного цветов. Еще один ключевой персонаж — человек в костюме и с рогами, которого окружают люди в черном. Посиневшими пальцами он держится за книгу в красном переплете, а потом бросает в узников. В кадре появляется надпись «Сыходзь» и молодой человек, похожий на Николая Лукашенко.




В основу песни Dreva легла древнебелорусская молитва. Вокалистка Shuma Руся уточняет, что сейчас живет в Киеве и молится за свободу белорусов. Молится и ее героиня в клипе. В финале ролика засыпает спокойным сном, а над ее головой появляется титр с напоминанием о том, что в Беларуси более сотни политических заключенных.



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