Источник материала: Хартия'97

«Рабочие живут впроголодь» 1 15.03.2021, 13:54

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Работник птицефабрики из Брестской области рассказал о ситуации на предприятии.

Ещё одна история о разрухе, кумовстве и взяточничестве пришла от читателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга» из Брестской области:

«Работаю в ОАО «Птицефабрика Дружба» Барановичского района Брестской области. Могу подтвердить, что за февраль месяц зарплата у работников предприятия упала на 200-250 рублей. Но вот ещё одна странность – ЗП упала только у рабочих, а руководство не потеряло ничего.

Среди рабочих очень много недовольных. Работники, непосредственно выращивающие птицу, получают раз в месяц 300-450 рублей, а во второй месяц около 800. Рабочие живут впроголодь. На предприятии процветает кумовство и взяточничество. Раньше рабочие старались для предприятия, а сейчас уже нет. Материальный стимул отсутствует напрочь».

А что происходит у вас на предприятии? Пишите в комментариях.

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