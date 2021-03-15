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Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря

15.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря

  • 15.03.2021, 13:51
Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря
Фото: Reuters

В городе все вокруг стало желтого и оранжевого цвета.

На Пекин и Монголию обрушилась сильная песчаная буря. Все вокруг стало желтого и оранжевого цвета, видимость не превышает километра. Что происходит — в фотографиях Reuters, пишет tut.by.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Буря началась вечером 14 марта и продлится до утра 16 марта. Видимость в Пекине не превышает 1 тысячи метров.

Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8000 микрограммов на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Власти призвали горожан по возможности не выходить из дома и отменить мероприятия на открытом воздухе. Китайские метеорологи назвали бурю самой сильной за последние десять лет, передает Xinhuanet.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Песчаная буря пришла из Монголии. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, из-за непогоды погибли 9 человек, сообщалось о более 580 пропавших, 12 человек из них еще не нашли.


Фото: nema.gov.mn
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