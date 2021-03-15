День Конституции в Беларуси: в стране работают над обновлением основного закона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня отмечают День Конституции. Документ приняли в 1994-м, а нынешний год называют переломным для законодательства. В стране работают над обновлением Конституции. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала, много ли уже сделано.

Новый этап глобальных изменений. В стране создают комиссию, которая подготовит поправки в Конституцию. В нее войдут люди разных профессий. Их задача – из шести тысяч предложений выбрать главное.

«Мы их все систематизировали в разрезе разделов Конституции, в которые предлагается внести изменения. Они представляют весь спектр настроений наших граждан, зачастую – противоположные мнения», – сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Основной закон страны утвердили 27 лет назад. Затем документ дополняли дважды: в 96-м и 2004-м. Русскому языку придали статус государственного, День независимости решили праздновать 3 июля, также изменилось избирательное и уголовное законодательство.

Про обновление Конституции заговорили несколько лет назад. Президент страны Александр Лукашенко поручил проработать два варианта документа с поправками. Во время Всебелорусского народного собрания он заявил: сейчас готовится третий.

«Под новую Конституцию нам придется переделать многие законы. Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров», – сказал Лукашенко.

Нынешний документ не потерял своей актуальности, считают эксперты. Но любая политическая система со временем требует трансформации. И есть два варианта: принять новую Конституцию или внести поправки в действующую. Какой путь вернее, покажет работа комиссии.

«Мы можем сказать об изменении формы правления, хотя вряд ли этого стоит ожидать, или изменении административно-территориального устройства. Тогда нужно вести речь о новой Конституции. Если этого не произойдет, это просто редакция старой. Запроса на принципиально новый документ в обществе нет. Поэтому, скорее всего, мы можем говорить о новой редакции», – отметил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Основные предложения общества и политиков: наделить большими полномочиями парламент и правительство, усилить роль политических партий, придать правовой статус Всебелорусскому народному собранию. Оценивать результаты будут граждане Беларуси. Изменения вынесут на референдум. Его проведут в следующем году.