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Бурков: почему Великий пост важен не только для православных

15.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Бурков: почему Великий пост важен не только для православных

Валерий Бурков – кадровый офицер, военный во втором поколении. Во время войны в Афганистане он потерял обе ноги, но сумел вернуться на службу. В 90-х был советником президента России, депутатом… А в июне 2016-го принял монашество с именем Киприан. 

© Sputnik / Сергей Пивоваров
История и правила Великого поста: что нужно знать верующим

Почему человеку не стоит "сравнивать себя с соседом", рассуждать о близости к богу незнакомых людей, оценивать успех других по внешним признакам – на эти и другие вопросы отец Киприан ответил на Youtube-канале Экзегет.ру.

"Вы уверены, что податель благ тем людям, которые неправедным путем заработали какие-то богатства, что это им дал Бог? Может, им это дал дьявол? Потому что они ему поклонились? А кто кланяется дьяволу, неважно, знает он об этом или нет? А в чем воля дьявола? Чтобы мы любили то, что в мире: славу, деньги, материальные блага и "все вкусненькое", – рассуждает отец Киприан.

Он советует не забывать, что ничто в мире не вечно. И любые блага рано или поздно, часто еще до смерти, человек теряет. Последствия всегда наступают.

"Вы знаете множество историй, их по телевизору часто показывают, что происходит с этими людьми", – резюмирует он.

Великий пост – один из самых долгих и строгих постов в христианской церкви. Он предшествует главному православному празднику – Пасхе. В эти дни верующие вспоминают о страданиях Христа и его смерти на Кресте. Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая.

Комментарий отца Киприана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему люди, далекие от Бога, щедро получают материальные блага, рассуждает отец Киприан, он же Герой Советского Союза, полковник Валерий Бурков.
 
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