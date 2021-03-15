Источник материала: UDF



Фото: sk.gov.by

Многолетний заместитель Вакульчика, который держался в тени

«Недавно председатель комитета звонит: «Александр Григорьевич, ну вот опять вскрыли... десятки человек (коррупционеров). Ай-яй-яй, что будем делать?». Я говорю: сажать! «Да это же десятки». Да хоть сотни!»

Бывший генпрокурор похвалил его, сказав странную фразу

«Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды».

Фото: prokuratura.gov.by

Был обеспокоен распространением альтернативной информацией

«Госорганы сегодня делают все возможное, чтобы исключить поступление «фейков» (фальшивых новостей) в СМИ и предоставить народу наиболее полную информацию из надежных, проверенных источников. Каждый из нас должен серьёзно и с пониманием относиться к ситуации. Нужно жить своим умом, объективно оценивать действительность и не идти ни у кого на поводу».

Изучал факты нарушений со стороны силовиков

Назначение на пост руководителя СК получил после рекомендации бывшего шефа

Фото: president.gov.by

«Я согласился с этими кандидатурами – с вами, людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется», – заявил Лукашенко 11 марта.

Был повышен Лукашенко в звании, но не получил от него наставлений

Носит маску при пандемии

Фото: prokuratura.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 фактов о многолетнем заме Вакульчика, который держался в тени, но дослужился до главы СК Дмитрий Гора теперь один из ключевых винтиков системы.

]UDF[/url] рассказывает о фактах из биографии этого малоизвестного силовика.родился в 1970 году в Тбилиси, в 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «правоведение» и с сентября того же года начал работу следователем в белорусском КГБ.Самый важный период его работы в комитете – десятилетие по декабрь 2019 года, когда Гора руководил следственным управлением КГБ. В то время ведомство под председательствомстало главным поставщиком сенсаций в деле борьбы с коррупцией. Одна из последних – «дело медиков», когда КГБ выявил коррупцию в том числе в руководстве Минздрава.Правда, начальник следственного управления КГБ Дмиитрий Гора все это время находился в тени, а главным спикером выступал Вакульчик.О том, как принимались решения по расследованию громких дел, можно понять из высказыванияпо «делу медиков»:Когда в конце 2019 года Дмитрия Гору назначили заместителем генпрокурора,на преставлении его в должности, сказал:Но согласно официальной биографии Горы, в конце 2000-х он больше года работал вне КГБ – руководил третьем управлением Оперативно-аналитического центра при президенте.То ли Конюк был невнимателен, то ли с трудовой книжкой Горы было что-то не так.За несколько недель до президентских выборов-2020 Дмитрий Гора при посещении ОАО «Могилевхимволокно» высказался об информационной безопасности:По информации «Нашай нівы» в прошлом году Гора возглавлял межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан в связи с массовыми протестами.О результатах ее работы неизвестно.Но не Вакульчика, а бывшего первого заместителя председателя КГБ, который теперь руководит Администрацией президента и отвечает за кадры.До назначения руководителем СК Дмитрий Гора по данным СМИ находился в звании полковника. Теперь же он – генерал-майор юстиции.Но что интересно, публично Лукашенко не дал ему наставлений, как и не объяснил причины отставки его предшественника Носкевича. Это редкость при кадровых назначениях.Сам Гора, выйдя к журналистам, словно не знал, что сказать и заявил, что кардинальных изменений в деятельности Следственного комитета не будет.Не всегда, но когда совещания обходились без присутствия руководства страны, Гора не брезговал мерами предосторожности. Например, на коллегии прокуратуры Витебской области при подведении итогов работы за 2020 год.