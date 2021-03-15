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МВД просит у Минобороны 3725 военных — для «охраны государственных объектов»
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко в военной форме / БЕЛТА
Но вот главное в нем:
- Иван Кубраков просит министра обороны Виктора Хренина выделить для «охраны государственных объектов» 3725 военнослужащих Вооруженных сил. Они будут действовать на тех же условиях, что и военнослужащие внутренних войск МВД.
- Больше всего военнослужащих требуется в Минск — 1360 в обычное время, 2680 — в случае введения чрезвычайного положения. На поселок Боровляны и деревню Копище Минского района, известные своими оппозиционными настроениями, просят 50 военнослужащих — по столько же просят, например, в Оршу, Борисов, Слоним, Лиду, Солигорск.
- В документе допускается, что в Беларуси будет введено чрезвычайное положение.
- Участие военных, как говорится в документе, поможет сконцентрировать усилия МВД на борьбе с участниками «массовых беспорядков».
Использование военнослужащих против протестующих в Бресте в 2020-м привело к смерти Геннадия Шутова: его застрелил офицер Сил специальных операций.
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Больше всего военнослужащих требуется в Минск — 1360.
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