ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД просит у Минобороны 3725 военных — для «охраны государственных объектов»

15.03.2021 14:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

МВД просит у Минобороны 3725 военных — для «охраны государственных объектов»
Александр Лукашенко в военной форме / БЕЛТА
В телеграм-канале, который власти объявили экстремистским, появился документ за подписью министра внутренних дел Ивана Кубракова. Чтобы не нарушить законодательство, мы не можем разместить скан документа.

Но вот главное в нем:

- Иван Кубраков просит министра обороны Виктора Хренина выделить для «охраны государственных объектов» 3725 военнослужащих Вооруженных сил. Они будут действовать на тех же условиях, что и военнослужащие внутренних войск МВД.

- Больше всего военнослужащих требуется в Минск — 1360 в обычное время, 2680 — в случае введения чрезвычайного положения. На поселок Боровляны и деревню Копище Минского района, известные своими оппозиционными настроениями, просят 50 военнослужащих — по столько же просят, например, в Оршу, Борисов, Слоним, Лиду, Солигорск.

- В документе допускается, что в Беларуси будет введено чрезвычайное положение.

- Участие военных, как говорится в документе, поможет сконцентрировать усилия МВД на борьбе с участниками «массовых беспорядков».

Использование военнослужащих против протестующих в Бресте в 2020-м привело к смерти Геннадия Шутова: его застрелил офицер Сил специальных операций.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего военнослужащих требуется в Минск — 1360.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бурков: почему Великий пост важен не только для православных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by