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Пресс-секретарь Путина прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей
Источник материала: UDF
Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости
– Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России, – цитирует Дмитрия Пескова
Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство: «И скорее мы не друзья, а братья».
В субботу во время «Минской лыжни» Александр Лукашенко заявил:
– Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет.
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Дмитрий Песков напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство.
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