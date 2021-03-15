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Пресс-секретарь Путина прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей

15.03.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пресс-секретарь Путина прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей
Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости
Представитель Кремля считает, что заявление белорусского правителя вряд ли относится к России.

– Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России, – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство: «И скорее мы не друзья, а братья».

В субботу во время «Минской лыжни» Александр Лукашенко заявил:

– Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет.
 
 
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Дмитрий Песков напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство.
 
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