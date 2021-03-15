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Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-секретарь Путина прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей Дмитрий Песков напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство.

– Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России, – цитируетОн напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство: «И скорее мы не друзья, а братья».В субботу во время «Минской лыжни»заявил:– Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет.