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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередные приговоры по «хороводному делу» в Бресте — колония и «химия» По «хороводному делу» в Бресте проходят десятки человек.

Как пишет, два человека получили реальные сроки:осужден на полтора года колонии общего режима,— на 1 год и 8 месяцев. Пять человек получили «химию»:— по 2 года,— по полтора года в исправительном учреждении открытого типа.осужден на полтора года «домашней химии».Рассмотрение делбудет проходить отдельно, так как они не посещали некоторые заседания по состоянию здоровья.Приговоры первой десятке обвиняемых по «хороводному делу» были озвучены 25 февраля. Всем подсудимым были назначены различные термины «химии» и «домашней химии».По «хороводному делу» в Бресте проходят десятки человек. Их судят группами — примерно по десятку.Мирная акция протеста прошла 13 сентября 2020 года. Колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Там люди пели песни, водили хороводы. Для их разгона приехал водомет, после этого силовики стали задерживать протестующих.