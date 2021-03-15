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Очередные приговоры по «хороводному делу» в Бресте — колония и «химия»

15.03.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очередные приговоры по «хороводному делу» в Бресте — колония и «химия»
Хоровод в Бресте / TUT.by
15 марта в Бресте озвучили приговоры очередным обвиняемым по «хороводному делу» на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

Как пишет TUT.by, два человека получили реальные сроки: Алексей Артецкий осужден на полтора года колонии общего режима, Дмитрий Буневич — на 1 год и 8 месяцев. Пять человек получили «химию»: Дмитрий Абрамук и Виталий Брюх — по 2 года, Алексей Барановский, Дмитрий Кочурко и Владимир Талатынник — по полтора года в исправительном учреждении открытого типа. Геннадий Мисюта осужден на полтора года «домашней химии».

Рассмотрение дел Валентины Жуковской и Сергея Наливко будет проходить отдельно, так как они не посещали некоторые заседания по состоянию здоровья.

Приговоры первой десятке обвиняемых по «хороводному делу» были озвучены 25 февраля. Всем подсудимым были назначены различные термины «химии» и «домашней химии».

По «хороводному делу» в Бресте проходят десятки человек. Их судят группами — примерно по десятку.

Мирная акция протеста прошла 13 сентября 2020 года. Колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Там люди пели песни, водили хороводы. Для их разгона приехал водомет, после этого силовики стали задерживать протестующих.
 
Теги: Брест
 
 
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По «хороводному делу» в Бресте проходят десятки человек.
 
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