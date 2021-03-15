Источник материала: UDF



Прорыв теплотрассы в Уручье / TUT.by​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минском Уручье ночью прорвало теплотрассу Восстановить подачу тепла ремонтники смогли 15 марта в 6:30.

Как пишет пресс-служба МЧС, сообщение об этой аварии спасатели получили в 23:30. Прорвало стальной трубопровод диаметром 400 мм.Без отопления и горячей воды всю ночь оставались 48 многоквартирных жилых домов, три детских сада, три школы и шесть административных зданий.Восстановить подачу тепла ремонтники смогли 15 марта в 6:30.