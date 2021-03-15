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В минском Уручье ночью прорвало теплотрассу
Источник материала: UDF
Прорыв теплотрассы в Уручье / TUT.by
Как пишет пресс-служба МЧС, сообщение об этой аварии спасатели получили в 23:30. Прорвало стальной трубопровод диаметром 400 мм.
Без отопления и горячей воды всю ночь оставались 48 многоквартирных жилых домов, три детских сада, три школы и шесть административных зданий.
Восстановить подачу тепла ремонтники смогли 15 марта в 6:30.
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Восстановить подачу тепла ремонтники смогли 15 марта в 6:30.
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