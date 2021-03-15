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«Дорога как каток»: читатели сообщают о двух серьезных авариях на трассе Р28
Источник материала: Tut.by
Утром 15 марта под Заславлем произошли две серьезные аварии, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
По словам очевидцев, на трассе Р28 Минск — Молодечно столкнулись пять автомобилей. «Одна из машин серьезно разбита, водитель лежал на руле без сознания. Приезжали скорая, МЧС и ГАИ. Через метров 100 на развязке автомобиль вылетел в яму и перевернулся», — написал читатель.
Другой водитель пишет, что дорога в районе аварий была как каток. «Машины не могли нормально тормозить. Если бы не парень, который махал встречным автомобилям, то в ДТП могло поучаствовать еще больше машин. Судя по всему, в аварии не обошлось без жертв», — рассказал он.
Официальной информации об авариях, а также о пострадавших пока нет.
(Будет дополнено.)
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Официальной информации об авариях, а также о пострадавших пока нет.
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