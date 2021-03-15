«Дорога как каток»: читатели сообщают о двух серьезных авариях на трассе Р28

Источник материала: Tut.by

Утром 15 марта под Заславлем произошли две серьезные аварии, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

По словам очевидцев, на трассе Р28 Минск — Молодечно столкнулись пять автомобилей. «Одна из машин серьезно разбита, водитель лежал на руле без сознания. Приезжали скорая, МЧС и ГАИ. Через метров 100 на развязке автомобиль вылетел в яму и перевернулся», — написал читатель.

Другой водитель пишет, что дорога в районе аварий была как каток. «Машины не могли нормально тормозить. Если бы не парень, который махал встречным автомобилям, то в ДТП могло поучаствовать еще больше машин. Судя по всему, в аварии не обошлось без жертв», — рассказал он.

Официальной информации об авариях, а также о пострадавших пока нет.

(Будет дополнено.)

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .