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Финал истории дальнобойщика из Молдовы, который попал в отчаянную ситуацию в Слуцке (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
Новостью, которая заставляет верить в лучшее, поделился телеграм-канал
В минувшую пятницу около полудня телеграм-канал бросил клич: «Дальнобойщику нужна помощь. 34-летний Андрей из Молдавии работает на фуре, в начале этой недели его машина сломалась недалеко от Слуцкого мясокомбината. Деньги закончились, аккумулятор сел, телефона и еды нет, а в кабине холодно как на улице. Андрею помогают спасатели из пожарной части поблизости, и к ним он ходит погреться. Но будет здорово, если вы тоже подключитесь и поддержите его. Запчасти для ремонта ему обещают привезти только в воскресенье».
Спустя примерно час появилось дополнение: «Вопрос решен! За час к дальнобойщику подъехали десятки машин, у него теперь целая кабина продуктов. Продукты больше не нужны! Привезли также газовую горелку. По ремонту машины предварительно установили, что выполнить его на месте своими силами невозможно. Примерно через час-полтора молдаванина Андрея заберет к себе домой житель Слуцка. Номер телефона этого человека для связи по разным вопросам нам сообщат чуть позже. Всем огромное спасибо за участие!» Можно только восхититься отзывчивостью белорусов из Слуцка. Спасибо!
В ту же пятницу вечером со ссылкой на своих подписчиков группа
Фото: Дмитрий Левко
В итоге машину получилось отремонтировать на месте и отогнать ее на стоянку, где в воскресенье Андрея с фурой Volvo должен был забрать его начальник. «Так и получилось, — в понедельник
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