Финал истории дальнобойщика из Молдовы, который попал в отчаянную ситуацию в Слуцке (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Новостью, которая заставляет верить в лучшее, поделился телеграм-канал «Слуцк Беларусь Новости» . Жизненная ситуация, знакомая всем дальнобойщикам: чужая страна, гадкая погода, сломалась машина. Запчасти должны прийти через пару дней, а до тех пор — живи как знаешь, без денег, связи, жилья. Но история закончилась оптимистично.

В минувшую пятницу около полудня телеграм-канал бросил клич: «Дальнобойщику нужна помощь. 34-летний Андрей из Молдавии работает на фуре, в начале этой недели его машина сломалась недалеко от Слуцкого мясокомбината. Деньги закончились, аккумулятор сел, телефона и еды нет, а в кабине холодно как на улице. Андрею помогают спасатели из пожарной части поблизости, и к ним он ходит погреться. Но будет здорово, если вы тоже подключитесь и поддержите его. Запчасти для ремонта ему обещают привезти только в воскресенье».

Спустя примерно час появилось дополнение: «Вопрос решен! За час к дальнобойщику подъехали десятки машин, у него теперь целая кабина продуктов. Продукты больше не нужны! Привезли также газовую горелку. По ремонту машины предварительно установили, что выполнить его на месте своими силами невозможно. Примерно через час-полтора молдаванина Андрея заберет к себе домой житель Слуцка. Номер телефона этого человека для связи по разным вопросам нам сообщат чуть позже. Всем огромное спасибо за участие!» Можно только восхититься отзывчивостью белорусов из Слуцка. Спасибо!

В ту же пятницу вечером со ссылкой на своих подписчиков группа «Солигорские автолюбители» во «ВКонтакте» сообщила, что машину водителя отремонтировали и завели. «В общей сложности дальнобойщик простоял 15 суток. На данный момент осталось разобраться, почему не включаются передачи. Подъезжал хозяин фирмы (название не запомнил), ребята загонят фуру на стоянку. Говорил, даже помыться там ему можно будет», — говорится в сообщении.



Фото: Дмитрий Левко

В итоге машину получилось отремонтировать на месте и отогнать ее на стоянку, где в воскресенье Андрея с фурой Volvo должен был забрать его начальник. «Так и получилось, — в понедельник пишет о финале истории SlutskGorod. — Начальник фирмы-перевозчика Виталий рассказал, что за Андреем отправили другого водителя, вчера они выехали из Слуцка и сейчас стоят в пункте пропуска „Комарин“ на границе с Украиной. Виталий поблагодарил случчан за неравнодушие и рассказал: историю про замерзающего в Беларуси дальнобойщика и доброту местных жителей вовсю показывают по молдавскому телевидению».

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