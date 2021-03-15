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Новый Sandero уже готовится к дебюту в ТС
Источник материала: Onliner
Семейство Renault Logan/Sandero второго поколения продается у нас с 2014 года. Модели явно пора на пенсию. В Тольятти уже несколько раз фотографировали новый Sandero в камуфляжной пленке. Недавно в цех покраски машин на платформе ВО привезли кузов хэтчбека Renault Sandero третьей генерации. Об этом пишет
Сообщается, что сотрудники завода приступили к изучению особенностей конструкции нового Sandero. Пилотную партию Sandero соберут на мощностях Научно-технического центра АвтоВАЗа в следующем месяце.
По некоторым данным, производство Logan/Sandero III начнется в России в 2022 году. Хотя ранее планировалось вывести новинки на рынок ТС в 2021-м. Сроки сдвинулись из-за кризиса. На базе этой же линейки будет построена гамма Lada Granta второго поколения. Отметим, что новые Logan и Sandero появились в Европе относительно недавно: их представили только в прошлом году. Обычно до рынка ТС новинки Dacia доезжают под брендом Renault через два-четыре года.
синий, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
синий, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
белый, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
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Семейство Renault Logan/Sandero второго поколения продается у нас с 2014 года. Модели явно пора на пенсию. В Тольятти уже несколько раз фотографировали новый Sandero в камуфляжной...
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