Новый Sandero уже готовится к дебюту в ТС

Источник материала: Onliner

Семейство Renault Logan/Sandero второго поколения продается у нас с 2014 года. Модели явно пора на пенсию. В Тольятти уже несколько раз фотографировали новый Sandero в камуфляжной пленке. Недавно в цех покраски машин на платформе ВО привезли кузов хэтчбека Renault Sandero третьей генерации. Об этом пишет Drom .

Сообщается, что сотрудники завода приступили к изучению особенностей конструкции нового Sandero. Пилотную партию Sandero соберут на мощностях Научно-технического центра АвтоВАЗа в следующем месяце.





По некоторым данным, производство Logan/Sandero III начнется в России в 2022 году. Хотя ранее планировалось вывести новинки на рынок ТС в 2021-м. Сроки сдвинулись из-за кризиса. На базе этой же линейки будет построена гамма Lada Granta второго поколения. Отметим, что новые Logan и Sandero появились в Европе относительно недавно: их представили только в прошлом году. Обычно до рынка ТС новинки Dacia доезжают под брендом Renault через два-четыре года.