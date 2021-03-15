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Дорожники обещают усилить работу по устранению выбоин в Минске. Что происходит на вашей улице?
Источник материала: Onliner
В сложившихся погодных условиях, когда было много перепадов температур, а также сильные морозы, выбоины на проезжей части в нынешнем году образуются особенно быстро и стихийно. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем образования ямочности увеличился почти в три раза, а с 2019 года — в полтора раза, привел статистику директор «Горремавтодора» Денис Глинский.
«С 27 января ремонт дорожного полотна в столице организован в круглосуточном режиме и производится с применением литых асфальтобетонных смесей, которые можно укладывать при отрицательной температуре. В среднем ежесуточно дефекты покрытия устраняют на 25 улицах города, —
«Среди распространенных недочетов при ремонте проезжей части отмечается ненадлежащая расстановка технических средств организации движения в местах проведения работ, неполное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, несвоевременное выявление и устранение критических дефектов, недостаточное количество щебня, которым покрывают отремонтированный участок для сцепления колес транспорта с проезжей частью, неровность карт в местах сопряжения с существующим дорожным покрытием, — говорится в материале. — Руководителям дорожных служб поставлена задача усилить работу, чтобы обеспечить безопасность движения на них в кратчайшие сроки. Устранить критическую ямочность должны до 1 апреля».
«Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями — по технологии, — ранее в интервью БЕЛТА
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