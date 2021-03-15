Дорожники обещают усилить работу по устранению выбоин в Минске. Что происходит на вашей улице?

Источник материала: Onliner

В сложившихся погодных условиях, когда было много перепадов температур, а также сильные морозы, выбоины на проезжей части в нынешнем году образуются особенно быстро и стихийно. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем образования ямочности увеличился почти в три раза, а с 2019 года — в полтора раза, привел статистику директор «Горремавтодора» Денис Глинский.

«С 27 января ремонт дорожного полотна в столице организован в круглосуточном режиме и производится с применением литых асфальтобетонных смесей, которые можно укладывать при отрицательной температуре. В среднем ежесуточно дефекты покрытия устраняют на 25 улицах города, — пишет информагентство „Минск-Новости“. — С начала года в столице отремонтированы 41 667 кв. м выбоин. С начала года сотрудники технадзора „Горремавтодора“ выписали 62 предписания об устранении нарушений, выявленных в ремонте проезжей части в столице. Ремонт ненадлежащего качества не оплачивается, а устранение нарушений производится за счет подрядчиков, выполнявших работы».

«Среди распространенных недочетов при ремонте проезжей части отмечается ненадлежащая расстановка технических средств организации движения в местах проведения работ, неполное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, несвоевременное выявление и устранение критических дефектов, недостаточное количество щебня, которым покрывают отремонтированный участок для сцепления колес транспорта с проезжей частью, неровность карт в местах сопряжения с существующим дорожным покрытием, — говорится в материале. — Руководителям дорожных служб поставлена задача усилить работу, чтобы обеспечить безопасность движения на них в кратчайшие сроки. Устранить критическую ямочность должны до 1 апреля».

«Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями — по технологии, — ранее в интервью БЕЛТА заявлял Глинский. — Для этого все подготовлено. Выделены средства, за которыми идет серьезный контроль. В этом году мы планируем выполнить огромный объем работ по замене асфальтобетонного покрытия на улично-дорожной сети. В каждом районе работы будут выполняться на 5—10 улицах».

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