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Выбираем офисное кресло. На что обратить внимание?
Источник материала: Onliner
Инвестиции в кресло для дома или офиса обычно долговременные. Такая вещь покупается один раз и желательно надолго. Если ошибиться в выборе, то такое вложение денег будет отзываться вам при длительной работе проблемами со спиной, больными коленями и ноющими суставами. Что нужно знать перед покупкой нового кресла? Рассказываем об их главных особенностях.
Для каких целей вам нужно кресло?
Вы хотите заменить скрипучее потертое седло перед домашним компьютером, планируете много работать на удаленке, смотреть фильмы и отвешивать хэдшоты в «контре»? Или это приятная и гармонирующая деталь для отдыха в вашем новом доме с изысканным дизайном? Конкретные потребности расставляют свои акценты при выборе кресла. Для работы важнее удобство и функционал. А для крутой фирмы — престиж директора. Последние варианты в наших широтах принято называть «креслами для руководителей».
В классическом представлении это кресло большого размера из натуральной кожи с широкими подлокотниками и деревянными накладками на крестовину. Оно зачастую не годится для длительной работы, зато всем своим видом выражает мощность и сущность престижного статуса компании или директора. Подобного формата кресел в Каталоге очень много. Вот типичные примеры.
для руководителя, спинка цельная, обивка: натуральная кожа, механизм мультиблок
для руководителя, механизм мультиблок
для руководителя, спинка цельная, обивка: натуральная кожа, механизм мультиблок
для руководителя, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 200 кг
При этом большинство людей выбирают все-таки современные решения. Например, эргономичные кресла — модели с большим набором регулировок для оптимальной подстройки под себя. Редки случаи, когда в обычное офисное кресло попадаешь идеально по размерам и комфорту. Поэтому важны механизмы настройки его в соответствии со своими параметрами удобства: регулировка высоты, наклона, жесткости качания, настройка сидения, подголовника, подлокотников и пр. Другая сторона таких регулировок — возможность изменить положение тела со статичного на динамичное, без перерыва в работе разгрузив некоторые мышцы тела.
для руководителя, спинка цельная, механизм синхромеханизм, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 69 см
Самая модная сегодня категория —
Сами производители компьютерного железа уже давно брендируют свои кресла, например
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 150 кг, ширина 69 см
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 125 кг, ширина 66 см
игровое, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 150 кг
Конструктивно геймерские кресла выделяются боковыми поддержками, поясничными опорами, подушками под шею и углублениями под плечи. Одна из главных особенностей «настоящего геймерского кресла» — откидной механизм спинки, как в автомобиле. Так можно после напряженного матча разложить одной рукой кресло вплоть до полностью горизонтального положения и отдохнуть. Кроме того, можно сидеть строго вертикально, зафиксировав спинку. Такое нельзя сделать в некоторых эргономичных или простых офисных креслах, которые всегда сохраняют небольшой градус наклона спинки. У топовых игровых моделей также высокий запас прочности — серьезные стальные крестовины и металлический каркас. Например,
игровое, максимальная нагрузка 160 кг
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 120 кг
игровое, механизм DMSL (анификс), максимальная нагрузка 120 кг, ширина 64.5 см
Самая большая категория кресел не имеет конкретного названия — простые офисные, менеджерские или для персонала. Они изготовлены из недорогих материалов и оснащаются пластиковыми крестовинами. Как правило, у них небольшой набор регулировок по высоте и качание с фиксацией только в рабочем положении. Для многих они отправная точка в качестве домашнего кресла до условных 100 долларов. Около 60% пользователей уместились в эту цифру, покупая кресло в 2020 году в Каталоге. Такие кресла настолько многообразны по своей конструкции и функциям, что нельзя однозначно сказать об их пригодности в длительной работе. Если планируете работать больше 5 часов непрерывно, то лучше посмотреть в сторону эргономичных кресел.
для персонала, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 120 кг, ширина 55 см
для персонала, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 120 кг
Четыре вида материалов
Если кресло из искусственной кожи служит больше элементом интерьера, то вопросов нет. В недорогих моделях ожидать прочной и долгоживущей кожи не стоит. А хорошая будет стоить прилично.
для руководителя, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 130 кг
для руководителя, спинка цельная, обивка: натуральная кожа
для руководителя, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 90 кг, ширина 68 см
для руководителя, спинка цельная, механизм синхромеханизм, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 69 см
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 150 кг
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 150 кг
Механизмы
Механизмы определяют способы управления креслом для того, чтобы в нем принимать максимально удобную позицию и при необходимости разгрузить мышцы. Для этого под креслом обычно расположены регуляторы, использование которых выводит ваше тело из статичной позы в динамичную, что полезно для здоровья. Базовая функция для всех видов механизмов — регулировка высоты сидения. А для самых дешевых кресел она же и единственная.
Дополнительные фишки в механизмах начинаются с типов
Механизм DMS
Механизм DMS с фиксацией только в одном рабочем положении
Механизм DMSL с фиксацией в нескольких положениях
Кресло с механизмом DMS
Кресло с механизмом DMS
Кресло с механизмом DMSL
Кресло с механизмом DMSL
для руководителя, механизм DMSL (анификс), максимальная нагрузка 120 кг, ширина 64 см
игровое, механизм DMSL (анификс), максимальная нагрузка 181 кг
Самый же продвинутый механизм –
Синхроплата в кресле Metta Samurai
Кресло с синхромеханизмом
Кресло с синхромеханизмом
Кресло с синхромеханизмом
для руководителя, спинка цельная, механизм синхромеханизм, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 69 см
Газлифты — внутренние «пружины» кресел для регулировки их высоты — разделяют по четырем классам. Такая маркировка указывает в первую очередь на запас прочности. Газлифты второго класса используются в самых недорогих креслах и чаще выходят из строя. Четвертый, максимальный класс не сломается, скорее всего, никогда. Соответственно, и устанавливается он в самые топовые модели.
Газлифты
Подпись класса газлифта
Крестовина обеспечивает базовую устойчивость кресла, не дает ему опрокинуться и отвечает за необходимую подвижность, которая и отличает такие кресла от обычных стульев. В них важен прежде всего материал изготовления: пластик или металл (сталь или литой алюминий). Мобильность крестовины и всего кресла держится на роликах: пластиковые ролики будут царапать твердые поверхности вроде ламината и паркета, поэтому их лучше использовать на коврах. Прорезиненные лишены этого недостатка.
Антропометрия и регулировки
Бывает, что в обычное офисное кресло попадаешь идеально по своим параметрам тела, и тогда нет никакой необходимости в моделях с большим количеством регулировок. Но чаще всего кресло необходимо подстраивать под себя и регулировать в процессе работы, чтобы давать отдых мышцам. Какие бывают регулировки? На примере популярного в Каталоге кресла Metta Samurai видны основные настройки его эргономики.
Прежде всего — регулируемый во всех плоскостях подголовник правильной формы с четкой поддержкой шеи, даже в прямом рабочем положении. У большинства же кресел подголовник необходим лишь для отдыха. Много настраиваемых положений имеют также подлокотники. А сиденье можно отдельно регулировать по глубине с фиксацией в пяти позициях. В Metta Samurai есть регулятор поясничного упора, который винтом выдвигается вперед или назад. Большинство кресел имеют предустановленный изгиб для поясницы, который никак нельзя настроить. И если вам не повезло и вы не попали ростом в этот упор, то пользы от него не будет никакой. В некоторых же моделях кресел можно встретить регулировку такого упора по высоте. Например, в геймерских креслах для этого есть специальная подушка.
для руководителя, спинка цельная, механизм синхромеханизм, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 69 см
для руководителя, спинка цельная, механизм синхромеханизм, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 69 см
Итог
В материале описаны базовые критерии выбора
для персонала, спинка сетка, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 62 см
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 150 кг
для руководителя, спинка сетка, обивка: ткань, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt)
для персонала, механизм синхромеханизм, максимальная нагрузка 120 кг, ширина 61 см
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Инвестиции в кресло для дома или офиса обычно долговременные. Такая вещь покупается один раз и желательно надолго. Если ошибиться в выборе, то такое вложение денег...
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