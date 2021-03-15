Выбираем офисное кресло. На что обратить внимание?

Источник материала: Onliner Инвестиции в кресло для дома или офиса обычно долговременные. Такая вещь покупается один раз и желательно надолго. Если ошибиться в выборе, то такое вложение денег будет отзываться вам при длительной работе проблемами со спиной, больными коленями и ноющими суставами. Что нужно знать перед покупкой нового кресла? Рассказываем об их главных особенностях.

Для каких целей вам нужно кресло?

Вы хотите заменить скрипучее потертое седло перед домашним компьютером, планируете много работать на удаленке, смотреть фильмы и отвешивать хэдшоты в «контре»? Или это приятная и гармонирующая деталь для отдыха в вашем новом доме с изысканным дизайном? Конкретные потребности расставляют свои акценты при выборе кресла. Для работы важнее удобство и функционал. А для крутой фирмы — престиж директора. Последние варианты в наших широтах принято называть «креслами для руководителей».









В классическом представлении это кресло большого размера из натуральной кожи с широкими подлокотниками и деревянными накладками на крестовину. Оно зачастую не годится для длительной работы, зато всем своим видом выражает мощность и сущность престижного статуса компании или директора. Подобного формата кресел в Каталоге очень много. Вот типичные примеры.

При этом большинство людей выбирают все-таки современные решения. Например, эргономичные кресла — модели с большим набором регулировок для оптимальной подстройки под себя. Редки случаи, когда в обычное офисное кресло попадаешь идеально по размерам и комфорту. Поэтому важны механизмы настройки его в соответствии со своими параметрами удобства: регулировка высоты, наклона, жесткости качания, настройка сидения, подголовника, подлокотников и пр. Другая сторона таких регулировок — возможность изменить положение тела со статичного на динамичное, без перерыва в работе разгрузив некоторые мышцы тела.

















Самая модная сегодня категория — игровые или геймерские кресла . Функционально у них мало отличий от эргономичных, зато внешний вид у них соответствующий названию. Примерно как в той шутке про обычный и «геймерский» хлебушек . Есть еще несколько типов игровых кресел, которые у нас не очень популярны: платформенные с установкой прямо на полу и похожие на шезлонги, кресла для симуляторов с подставками для руля, педалей и рычагов, а также кресла с пьедесталами, похожие на геймерские троны.











Сами производители компьютерного железа уже давно брендируют свои кресла, например AeroCool . А среди всех таких кресел, пожалуй, один из самых известных брендов — DXRacer .





Конструктивно геймерские кресла выделяются боковыми поддержками, поясничными опорами, подушками под шею и углублениями под плечи. Одна из главных особенностей «настоящего геймерского кресла» — откидной механизм спинки, как в автомобиле. Так можно после напряженного матча разложить одной рукой кресло вплоть до полностью горизонтального положения и отдохнуть. Кроме того, можно сидеть строго вертикально, зафиксировав спинку. Такое нельзя сделать в некоторых эргономичных или простых офисных креслах, которые всегда сохраняют небольшой градус наклона спинки. У топовых игровых моделей также высокий запас прочности — серьезные стальные крестовины и металлический каркас. Например, Cougar Armor Titan . В недорогих моделях такого нет. Там скорее «геймерский дизайн», а регулировки ограничены настройкой высоты и жесткости качания, т. е. как и в обычных офисных креслах. Например, популярные недорогие кресла Viking или Chairman Game 16 .





Самая большая категория кресел не имеет конкретного названия — простые офисные, менеджерские или для персонала. Они изготовлены из недорогих материалов и оснащаются пластиковыми крестовинами. Как правило, у них небольшой набор регулировок по высоте и качание с фиксацией только в рабочем положении. Для многих они отправная точка в качестве домашнего кресла до условных 100 долларов. Около 60% пользователей уместились в эту цифру, покупая кресло в 2020 году в Каталоге. Такие кресла настолько многообразны по своей конструкции и функциям, что нельзя однозначно сказать об их пригодности в длительной работе. Если планируете работать больше 5 часов непрерывно, то лучше посмотреть в сторону эргономичных кресел.









Четыре вида материалов





Искусственная кожа — используется во всех видах кресел и во всех ценовых категориях. До сих пор один из самых популярных материалов благодаря невысокой цене и своей практичности. Если кожа хорошая и с высокой износостойкостью, то при правильном уходе ее хватает надолго. Перхоть, крошки, волоски, капли пота и воды легко стираются или сдуваются. Главные претензии к искусственной коже — потливость и прилипания при работе в жаркой среде, может быстро протираться и трескаться, не любит контакты с голым телом, а тактильно она все-таки не самый приятный материал.

Если кресло из искусственной кожи служит больше элементом интерьера, то вопросов нет. В недорогих моделях ожидать прочной и долгоживущей кожи не стоит. А хорошая будет стоить прилично.





Натуральная кожа — признак статусного и дорогого кресла. Хотя цена тут параметр условный и очень индивидуальный. Да, в сравнении с большинством кресел из искусственной кожи модели из натуральной дороже, они имеют большой запас прочности. В них используется металлическая крестовина, часто литая и с деревянными накладками. Подлокотники также могут оформляться деревом или кожей.

Сетка сегодня быстро набирает популярность. Кресла с таким материалом выбирают прежде всего для длительной работы. Основные плюсы в ее вентилируемости, прочности и практичности. Работать в таком кресле можно в любой одежде и в любую погоду. Сетка также лучший вариант с точки зрения «котоустойчивости». Если она прочная, то следы от когтей домашних животных не будут заметны. С кожаными креслами, например, такой фокус невозможен.









Тканевые кресла — тактильно очень приятные и удобные для работы. При этом их долговечность и практичность зависят от конкретного типа использованной ткани. Ведь не каждый материал выдержит разлитый кофе, новые синие джинсы и когти котов. Кроме того, тканевое кресло может собирать различные аллергены, что невозможно с кожей или сеткой.











Механизмы





Механизмы определяют способы управления креслом для того, чтобы в нем принимать максимально удобную позицию и при необходимости разгрузить мышцы. Для этого под креслом обычно расположены регуляторы, использование которых выводит ваше тело из статичной позы в динамичную, что полезно для здоровья. Базовая функция для всех видов механизмов — регулировка высоты сидения. А для самых дешевых кресел она же и единственная.







Дополнительные фишки в механизмах начинаются с типов DMS и DMSL , которые добавляют функцию качания: для этого надо отодвинуть специальную ручку под креслом, а степень жесткости качания регулируется отдельно. Кресло можно зафиксировать под наклоном в любом положении (DMSL) или в одном рабочем (DMS). Главный минус этих механизмов — не самая большая амплитуда отклонения.



Механизм DMS

Механизм DMS с фиксацией только в одном рабочем положении

Механизм DMSL с фиксацией в нескольких положениях

Кресло с механизмом DMS

Кресло с механизмом DMS

Кресло с механизмом DMSL

Кресло с механизмом DMSL

Самый же продвинутый механизм – мультиблок . У него большая и плавная амплитуда отклонения, в отличие от DMSL, есть возможность зафиксировать угол наклона в нескольких положениях. На месте и регулятор жесткости качания. По сравнению с другими механизмами, это один из самых прочных. Начинать выбор рабочего кресла можно именно с него. Единственный недостаток заключается в том, что из-за своей конструкции мультиблок делает кресло несколько выше, из-за чего такое кресло может не заехать под стол из-за подлокотников.











Синхромеханизм , по сути, тот же самый мультиблок, только с платой, особым образом соединяющей сиденье и спинку. За счет этого спинка отклоняется по отношению к сиденью в пропорции 3 к 1. Сделано это для того, чтобы ваши ноги максимально сохраняли комфортное рабочее положение без отрыва от пола и исключалось передавливание сосудов. Эталон синхромеханизма представлен в дорогих американских креслах Herman Miller — принцип работы тот же самый, только устроен он гораздо сложнее, у него больше запас прочности, лучше «качалка» и больше гарантия.



Синхроплата в кресле Metta Samurai

Кресло с синхромеханизмом

Кресло с синхромеханизмом

Кресло с синхромеханизмом

Газлифты — внутренние «пружины» кресел для регулировки их высоты — разделяют по четырем классам. Такая маркировка указывает в первую очередь на запас прочности. Газлифты второго класса используются в самых недорогих креслах и чаще выходят из строя. Четвертый, максимальный класс не сломается, скорее всего, никогда. Соответственно, и устанавливается он в самые топовые модели.



Газлифты

Подпись класса газлифта

Крестовина обеспечивает базовую устойчивость кресла, не дает ему опрокинуться и отвечает за необходимую подвижность, которая и отличает такие кресла от обычных стульев. В них важен прежде всего материал изготовления: пластик или металл (сталь или литой алюминий). Мобильность крестовины и всего кресла держится на роликах: пластиковые ролики будут царапать твердые поверхности вроде ламината и паркета, поэтому их лучше использовать на коврах. Прорезиненные лишены этого недостатка.





Антропометрия и регулировки

Бывает, что в обычное офисное кресло попадаешь идеально по своим параметрам тела, и тогда нет никакой необходимости в моделях с большим количеством регулировок. Но чаще всего кресло необходимо подстраивать под себя и регулировать в процессе работы, чтобы давать отдых мышцам. Какие бывают регулировки? На примере популярного в Каталоге кресла Metta Samurai видны основные настройки его эргономики.

Прежде всего — регулируемый во всех плоскостях подголовник правильной формы с четкой поддержкой шеи, даже в прямом рабочем положении. У большинства же кресел подголовник необходим лишь для отдыха. Много настраиваемых положений имеют также подлокотники. А сиденье можно отдельно регулировать по глубине с фиксацией в пяти позициях. В Metta Samurai есть регулятор поясничного упора, который винтом выдвигается вперед или назад. Большинство кресел имеют предустановленный изгиб для поясницы, который никак нельзя настроить. И если вам не повезло и вы не попали ростом в этот упор, то пользы от него не будет никакой. В некоторых же моделях кресел можно встретить регулировку такого упора по высоте. Например, в геймерских креслах для этого есть специальная подушка.



















Итог

В материале описаны базовые критерии выбора офисного кресла . Общие принципы работы механизмов и особенности тканей характерны для всех моделей. Но вот качество их исполнения может сильно отличаться. Поэтому перед покупкой важно почитать в Каталоге отзывы, где описан максимально длительный опыт эксплуатации кресла. Ведь одно дело посмотреть обзор, где человек сидит в кресле 10—15 минут, или посидеть полчасика самому в шоуруме. И совсем другое — отзыв после полутора лет эксплуатации. С точки зрения обновления модельного ряда и принципов работы в креслах мало что поменялось за последнее время, и такие отзывы ценны всегда.