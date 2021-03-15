Очередной приговор по «делу хороводов». Двое брестчан получили реальные сроки

Источник материала: Салiдарнасць

Суд Ленинского района Бреста вынес приговор еще восьмерым фигурантам «хороводного дела» по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции 13 сентября, сообщает правозащитный центр «Весна».





Восемь человек получили следующие сроки:

Алексей Артецкий – 1 год 6 месяцев колонии строгого режима;

Дмитрий Буневич – 1 год 8 месяцев колонии строгого режима;

Дмитрий Абрамук и Виталий Брюх – 2 года «химии»;

Алексей Барановский, Дмитрий Качурко и Владимир Талатынник – по 1,5 года «химии»;

Геннадий Мисют – 1 год и 6 месяцев «домашней химии» (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение).

Всего по этому делу было десять фигурантов. Рассмотрение дела еще двоих – Валентины Жуковской и Сергея Наливко – будет проходить отдельно из-за того, что они не посещали некоторые заседания суда по состоянию здоровья.

Речь идет об акции 13 сентября. В тот день протестующие прошли маршем по центральным улицам города, затем на проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке. Тогда для разгона около тысячи участников акции впервые был применен водомет.

В материалах суда говорится, что каждый обвиняемый вместе с другими лицами принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, их действия сочетались с явным неповиновением законным требованиям властей, что привело к остановке работы транспорта, предприятий и организаций.

«Дело хороводов» – это одно из самых массовых уголовных дел по протестам в Беларуси. В общей сложности по нему проходят несколько десятков человек. 25 февраля суд вынес первые приговоры в отношении 10 человек, все они получили «химию» или «домашнюю химию».