ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередной приговор по «делу хороводов». Двое брестчан получили реальные сроки

15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Суд Ленинского района Бреста вынес приговор еще восьмерым фигурантам «хороводного дела» по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции 13 сентября, сообщает правозащитный центр «Весна».

Очередной приговор по «делу хороводов». Двое брестчан получили реальные сроки

Восемь человек получили следующие сроки:

Алексей Артецкий – 1 год 6 месяцев колонии строгого режима;

Дмитрий Буневич – 1 год 8 месяцев колонии строгого режима;

Дмитрий Абрамук и Виталий Брюх – 2 года «химии»;

Алексей Барановский, Дмитрий Качурко и Владимир Талатынник – по 1,5 года «химии»;

Геннадий Мисют – 1 год и 6 месяцев «домашней химии» (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение).

Всего по этому делу было десять фигурантов. Рассмотрение дела еще двоих – Валентины Жуковской и Сергея Наливко – будет проходить отдельно из-за того, что они не посещали некоторые заседания суда по состоянию здоровья.

Речь идет об акции 13 сентября. В тот день протестующие прошли маршем по центральным улицам города, затем на проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке. Тогда для разгона около тысячи участников акции впервые был применен водомет.

В материалах суда говорится, что каждый обвиняемый вместе с другими лицами принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, их действия сочетались с явным неповиновением законным требованиям властей, что привело к остановке работы транспорта, предприятий и организаций.

«Дело хороводов» – это одно из самых массовых уголовных дел по протестам в Беларуси. В общей сложности по нему проходят несколько десятков человек. 25 февраля суд вынес первые приговоры в отношении 10 человек, все они получили «химию» или «домашнюю химию».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дело хороводов» – это одно из самых массовых уголовных дел по протестам в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
День Конституции в Беларуси: в стране работают над обновлением основного закона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by