Кто вошел в Конституционную комиссию

Первое совещание Конституционной комиссии состоялось во Дворце Независимости 15 марта.





Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал состав комиссии. В ней 34 человека — представители правительства и парламента, провластные общественные деятели, медики, спортсмены и другие.

В частности, работать над изменениями в Конституцию будут премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, политолог Александр Шпаковский, бывший генеральный прокурор Григорий Василевич, паралимпиец Алексей Талай.





Выступая на совещании, Александр Лукашенко заявил, что при корректировке Конституции необходимо учесть «все уроки прошлого, в том числе и недавнего».

«Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что при формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы общества, «чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса».

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом», — обратился к присутствующим Лукашенко.

Он подчеркнул, что деятельность Конституционной комиссии «должна носить гласный и открытый характер», а доступность ее работы для инициатив людей — «это вопрос доверия общества к ее результату».

Лукашенко отметил, что предложения по изменению Конституции уже поступали во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.

«Поэтому главная задача Конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, — заявил он. — Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы».

12 февраля делегаты VI Всебелорусского народного собрания приняли резолюцию, которая предусматривает изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти.

Они одобрили предложение создать Конституционную комиссию из числа представителей госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Комиссии поручено разработать в 2021 году предложения об изменении Конституции «для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум».

Комиссии надлежит выработать предложения «по перераспределению полномочий между госорганами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны, поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи, разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Выступая на собрании, Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции можно совместить с местными выборами. Согласно информации Центризбиркома, местные выборы должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

Именно в этот день в 1994 году Верховный совет Беларуси принял Конституцию, которая ввела президентскую форму правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Лукашенко.

17 октября 2004 года в Беларуси прошел еще один референдум, по итогам которого из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание одного человека на посту президента двумя сроками.

12 февраля 2021 года Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что в ближайший год на референдум будет вынесена новая Конституция.