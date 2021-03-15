|
Какую самую высокую зарплату может получить рабочий в марте?
Источник материала: Навiны
Некоторые рабочие профессии входят в топ самых востребованных на рынке труда Беларуси.
Naviny.by выяснили, кто эти специалисты и какие максимальные зарплаты им предлагают.
Кто в «топе» живет?
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома
Помимо служащих, в списке оказались десять рабочих специальностей.
Это повар, продавец, контролер-кассир, слесарь механосборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, штукатур, маляр и слесарь-ремонтник.
При этом на 1 марта наниматели Минска подали в службу занятости 9,6 тысячи вакансий для рабочих, или 59% от общего числа. Все эти рабочие специальности востребованы и в регионах.
Naviny.by посмотрели, какие самые высокие зарплаты обещают этим специалистам, если они будут искать работу через госслужбу занятости.
По уровню зарплат «рулят» водители
Сайт госслужбы занятости
Самое высокое предложение по зарплате для поваров составляет от 1500 рублей, а наниматель находится в Жлобине. Другие выгодные вакансии (от 1100–1200 рублей) этим специалистам предложены лишь в Минске.
Продавцы могут рассчитывать на 1192 вакансии.
Самая привлекательная зарплата составляет от 1100 рублей — эту работу продавец может получить в Минске.
Все другие выгодные предложения начинаются от 800–950 рублей, причем есть вакансии в Борисове и Щучине.
Контролер-кассир (765 вакансий) в настоящее время может рассчитывать на ту же максимальную получку, как и продавец.
Это зарплата от 1100 рублей, которая ждет рабочего этой профессии только в Минске.
Все другие самые денежные вакансии для контролеров-кассиров, которые ищут работу через госслужбу занятости, начинаются от 850–1000 рублей. Такую работу также можно получить в Гродно, Могилеве и Воложине.
Слесаря механосборочных работ на госсайте ожидают 213 вакансий. Самый приличный заработок можно получить, опять же, в столице — от 1210 рублей.
Однако соискателю в Ракове эта работа с предлогом «от» обещана всего на 10 рублей меньше, а в Новогорудке — на 99,4 рубля меньше. Другие предложения для слесаря СМР начинаются от 1000 рублей.
Здесь стоит отметить, что на рынке труда порой «всплывают» и более высокооплачиваемые работы — главное, не упустить момент.
Так, в феврале индустриальный парк «Великий камень»
По профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» госслужба занятости в марте предлагает 824 вакансии.
В части оплаты труда здесь на первом месте стоит Солигорск (от 1300 рублей). Далее идут Минск (от 1250 до 1276 рублей), Витебск и деревня Гурины Мозырского района (от 1200 рублей).
По поиску вакансии «водитель автомобиля» за март сайт госслужбы занятости выдает 2719 вакансий.
Наиболее привлекательное предложение делает «Гроднооблавтотранс» — его подразделению в этом областном центре нужен водитель на зарплату от 2300 рублей.
Далее в списке самых высоокоплачиваемых стоят вакансии из деревни Большой Тростенец Минского района, Волковыска и Гродно. Наниматели предлагают водителям автомобилей зарплату от 1800–2000 рублей.
В марте для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений есть 575 вакансий.
Самая высокое предложение по зарплате составляет от 1130 рублей — эту работу можно получить в Минске. Все другие выгодные предложения начинаются от 1000 рублей, причем этих рабочих на такую зарплату зовут только столичные наниматели.
Штукатур (408 вакансий), который обратился в госслужбу занятости, может получить от 2000 рублей в Минске.
Остальные хлебные места расположились не только в столице, но и в Гродно, Сморгони и Бресте. Правда, здесь наниматели готовы предложить штукатурам заработок от 1200 рублей.
Маляру предложены 349 вакансий и тот же зарплатный потолок, что и штукатуру, причем тоже в столице.
Другие выгодные для маляров предложения по зарплате начинаются от 1100–1200 рублей в столице и регионах (например, в Гродно и Жодино).
Слесарь-ремонтник, который ищет работу на сайте госслужбы занятости, в марте сможет найти 513 вакансий.
Самый высокий месячный заработок этого специалиста ожидает в Светлогорске (от 1500 рублей).
Другие выгодные предложения делают Минск и Солигорск, но зарплаты здесь ниже — от 1275,24–1300 рублей.
Лучший рабочий тысячи долларов не получает
Рабочим, специальности которых государство считает самыми востребованными, рынок труда сейчас предлагает суммарно около 8400 вакансий.
Речь идет о вакансиях, которые представлены на сайте госслужбы занятости.
При этом наибольшим спросом здесь пользуются водители автомобилей, продавцы и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Что касается максимальной зарплаты в топ-10, то она составляет от 2000–2300 рублей, причем до вычета налогов.
Вакансии для белорусских слесарей с зарплатой от 3700 рублей представляют собой редкостное «восточное чудо».
Получается, что в рабочем секторе с наибольшим спросом самые высокие зарплаты в целом сейчас составляют от 772–888 долларов, если пересчитывать в эквиваленте по официальному курсу Нацбанка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые рабочие профессии входят в топ самых востребованных на рынке труда Беларуси. Naviny.by выяснили, кто эти специалисты и какие максимальные зарплаты им...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)