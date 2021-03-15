Какую самую высокую зарплату может получить рабочий в марте?

Некоторые рабочие профессии входят в топ самых востребованных на рынке труда Беларуси.

Naviny.by выяснили, кто эти специалисты и какие максимальные зарплаты им предлагают.



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Кто в «топе» живет?

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома составил перечень наиболее востребованных профессий на столичном рынке труда по состоянию на 1 марта 2021 года.

Помимо служащих, в списке оказались десять рабочих специальностей.

Это повар, продавец, контролер-кассир, слесарь механосборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, штукатур, маляр и слесарь-ремонтник.

При этом на 1 марта наниматели Минска подали в службу занятости 9,6 тысячи вакансий для рабочих, или 59% от общего числа. Все эти рабочие специальности востребованы и в регионах.

Naviny.by посмотрели, какие самые высокие зарплаты обещают этим специалистам, если они будут искать работу через госслужбу занятости.

По уровню зарплат «рулят» водители

Сайт госслужбы занятости показывает , что в марте для поваров есть 848 вакансий.

Самое высокое предложение по зарплате для поваров составляет от 1500 рублей, а наниматель находится в Жлобине. Другие выгодные вакансии (от 1100–1200 рублей) этим специалистам предложены лишь в Минске.

Продавцы могут рассчитывать на 1192 вакансии.

Самая привлекательная зарплата составляет от 1100 рублей — эту работу продавец может получить в Минске.

Все другие выгодные предложения начинаются от 800–950 рублей, причем есть вакансии в Борисове и Щучине.

Контролер-кассир (765 вакансий) в настоящее время может рассчитывать на ту же максимальную получку, как и продавец.

Это зарплата от 1100 рублей, которая ждет рабочего этой профессии только в Минске.

Все другие самые денежные вакансии для контролеров-кассиров, которые ищут работу через госслужбу занятости, начинаются от 850–1000 рублей. Такую работу также можно получить в Гродно, Могилеве и Воложине.

Слесаря механосборочных работ на госсайте ожидают 213 вакансий. Самый приличный заработок можно получить, опять же, в столице — от 1210 рублей.

Однако соискателю в Ракове эта работа с предлогом «от» обещана всего на 10 рублей меньше, а в Новогорудке — на 99,4 рубля меньше. Другие предложения для слесаря СМР начинаются от 1000 рублей.

Здесь стоит отметить, что на рынке труда порой «всплывают» и более высокооплачиваемые работы — главное, не упустить момент.

Так, в феврале индустриальный парк «Великий камень» искал слесаря СМР на работу от 3734 рублей. Однако наниматель высказывал пожелание, чтобы этот специалист знал китайский язык.

По профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» госслужба занятости в марте предлагает 824 вакансии.

В части оплаты труда здесь на первом месте стоит Солигорск (от 1300 рублей). Далее идут Минск (от 1250 до 1276 рублей), Витебск и деревня Гурины Мозырского района (от 1200 рублей).

По поиску вакансии «водитель автомобиля» за март сайт госслужбы занятости выдает 2719 вакансий.

Наиболее привлекательное предложение делает «Гроднооблавтотранс» — его подразделению в этом областном центре нужен водитель на зарплату от 2300 рублей.

Далее в списке самых высоокоплачиваемых стоят вакансии из деревни Большой Тростенец Минского района, Волковыска и Гродно. Наниматели предлагают водителям автомобилей зарплату от 1800–2000 рублей.

В марте для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений есть 575 вакансий.

Самая высокое предложение по зарплате составляет от 1130 рублей — эту работу можно получить в Минске. Все другие выгодные предложения начинаются от 1000 рублей, причем этих рабочих на такую зарплату зовут только столичные наниматели.

Штукатур (408 вакансий), который обратился в госслужбу занятости, может получить от 2000 рублей в Минске.

Остальные хлебные места расположились не только в столице, но и в Гродно, Сморгони и Бресте. Правда, здесь наниматели готовы предложить штукатурам заработок от 1200 рублей.

Маляру предложены 349 вакансий и тот же зарплатный потолок, что и штукатуру, причем тоже в столице.

Другие выгодные для маляров предложения по зарплате начинаются от 1100–1200 рублей в столице и регионах (например, в Гродно и Жодино).

Слесарь-ремонтник, который ищет работу на сайте госслужбы занятости, в марте сможет найти 513 вакансий.

Самый высокий месячный заработок этого специалиста ожидает в Светлогорске (от 1500 рублей).

Другие выгодные предложения делают Минск и Солигорск, но зарплаты здесь ниже — от 1275,24–1300 рублей.

Лучший рабочий тысячи долларов не получает

Рабочим, специальности которых государство считает самыми востребованными, рынок труда сейчас предлагает суммарно около 8400 вакансий.

Речь идет о вакансиях, которые представлены на сайте госслужбы занятости.

При этом наибольшим спросом здесь пользуются водители автомобилей, продавцы и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Что касается максимальной зарплаты в топ-10, то она составляет от 2000–2300 рублей, причем до вычета налогов.

Вакансии для белорусских слесарей с зарплатой от 3700 рублей представляют собой редкостное «восточное чудо».

Получается, что в рабочем секторе с наибольшим спросом самые высокие зарплаты в целом сейчас составляют от 772–888 долларов, если пересчитывать в эквиваленте по официальному курсу Нацбанка.