Транспортный коллапс сохраняется на границе, но очереди могут быть еще больше

Более 1330 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.





По информации Госпогранкомитета на 14:00, на литовском направлении в «колейке» стоит более 830 фур:

«Бенякони» — более 270;

«Котловка» — более 200;

«Каменный Лог» — более 190;

«Привалка» — более 170.

На белорусско-латвийской границе не могут выехать более 310 грузовиков:

«Урбаны» — более 170;

«Григоровщина» — более 140.

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает под сотню большегрузов:

«Козловичи» — более 150;

«Берестовица» — более 40.

Как сообщили в ГПК, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») начнутся работы по реконструкции КПП.

В этой связи литовская сторона предупредила, что в связи с этим будет уменьшено количество полос для движения транспорта. Это отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%). Завершение работ планируется во II квартале следующего года.