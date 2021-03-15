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Беларусь и Россия проведут тренировку сил ВВС и ПВО

15.03.2021 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«…будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В тренировке примет участие оперативная группа Вооруженных Сил России.

 
 
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С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба,...
 
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