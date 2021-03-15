Казакевич: Лукашенко абсолютно одинок, он не может опереться ни на кого в мире

– Как считаете, достиг ли поставленной цели фильм «Золотое дно»? Лукашенко в субботу вынужден был его прокомментировать.





– Ну как минимум частично достиг. Мы наблюдаем рекордные просмотры (больше пяти миллионов) – очевидно, что тема привлекла к себе большое внимание со стороны общественности.





Пусть в фильме немного эксклюзивной информации, но сама тема оказалась актуализированной. Широкой общественности напомнили о возможной коррупции со стороны руководства страны и далеко не пролетарском образе жизни белорусской элиты.





– Удалось ли Лукашенко смягчить впечатление от фильма своими высказываниями на «Минской лыжне»?





– Думаю, нет. Его позиция заключалась в том, чтобы не придавать прозвучавшей информации большого значения: якобы там какая-то ерунда, нет времени смотреть фильм.





Не думаю, что это способно повлиять на впечатления тех, кто посмотрел «Золотое дно».





– Доказывая отсутствие у себя богатства, Лукашенко заявил: «Костюм не мой, Тетерин подарил».





– Мне кажется, что это было, конечно, глупостью. Люди серьезно к такой аргументации относиться не будут. Более того. Если ты принимаешь подарки от бизнесменов, причем так много, то возникают новые вопросы о коррупции. О'кей, ты получаешь подарки от бизнесменов, а чем ты с ними расплачиваешься, что они получают взамен?





– Лукашенко рассказал о «неприкосновенном запасе» на экстренный случай и о выделенных им деньгах на борьбу с пандемией («в бюджете не запланированы эти деньги»). О чем это может говорить – где он взял средства?





– Белорусская модель организована таким образом, что существуют разные теневые кассы. Плюс, когда возникает необходимость найти деньги, спускают соответствующую разнарядку бизнесу.





Лукашенко хотел показать, что он постарался, изыскал дополнительные средства для медиков, и поэтому все ему за это должны быть благодарны. Но с другой стороны это ведь серые схемы, непрозрачность – разве это не коррупция?





То, что, по утверждению Лукашенко, он использует эти деньги для благородных целей не отменяет того, что система, наверное, основана на серьезных злоупотреблениях во власти.









– Лукашенко подчеркнул в субботу: «Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет». Что он имел в виду? А как же Россия и Китай?





– Высказывания Лукашенко о внешней политике всегда были очень противоречивыми. Сегодня Россия «старший брат», а уже завтра «враг». Мы хорошо видели это в 2020 году.





Но в данном случае, Лукашенко рационально оценивает ситуацию: на самом деле Россия не является его надежным союзником.





А Китай – тем более. Его можно назвать партнером, да и то в той ситуации, когда Китаю самому это выгодно.





Мы видим геополитическое одиночество Лукашенко. Опереться на кого-то из внешних игроков он действительно не может.