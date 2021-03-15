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Умер бывший белорусский посол в Азербайджане Геннадий Ахрамович. Ему было 56 лет

15.03.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация появилась в твиттере белорусского посольства.




В 1997—2000 гг. являлся первым секретарем посольства Беларуси в Латвии, в 2003—2009 гг. генеральным консулом в Даугавпилсе, 2009—2015 гг. — посол по особым поручениям МИД, в 2015—2020 — посол в Азербайджане.
 
 
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Информация появилась в твиттере белорусского посольства.
 
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