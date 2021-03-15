Парадокс агентов влияния: чем американские русофобы хороши для России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Почему американские русофобы для России выгодней реалистов

Трампа лишили Белого дома, но в Вашингтоне все еще ищут и находят "русский след". Разоблачили очередных агентов влияния Москвы – причем не где-нибудь, а в самом "Атлантическом совете"*, одном из важнейших американских аналитических центров, уже шестьдесят лет обслуживающем не только американскую элиту, но и НАТО в целом (при которой он и создавался).

АС* хорошо знают и в России – настолько, что в позапрошлом году его даже внесли в перечень нежелательных организаций (после того как Генпрокуратура заявила, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России). И вот в такой серьезной организации на прошлой неделе разгорелся скандал.

Что стало причиной скандала

Поводом для него стала статья "Проверка реального положения вещей: в отношении России фокус должен быть на интересах, а не правах человека" за авторством двух старших экспертов АС Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза. Статья сама по себе не содержит никаких откровений – в ней перечисляются довольно банальные вещи и даются три рекомендации – но она является открытым вызовом политике новой американской администрации и ее идеологическим установкам. Причем вызовом, брошенным теми, кто должен всеми силами оправдывать "политику партии" – сотрудниками "Атлантического совета"*.

Начав с того, что санкции, введенные США против России в связи с делом Навального и, "по сути, превратившие права человека в фокус политики Вашингтона в отношении России", могут подорвать критически важные интересы США, Эшфорд и Берроуз делают акцент на том, что "у Соединенных Штатов есть и другие важные связанные с Россией интересы". Они подчеркивают, что противоречие между правами человека и стратегическими интересами США не ново, и на конкретных примерах из прошлого напоминают, что "проблема прав человека никогда не образовывала ядро американо-российских отношений, которые обычно фокусировались на более конкретных геополитических темах".

А сейчас, когда "из-за ориентированной на права человека риторики президента и желания дистанцироваться от тенденций президента Дональда Трампа во внешней политике напряженность вокруг приоритетов США по отношению к России будет, вероятно, особенно острой", авторы считают особо важным противостоять "сфокусированной на правах человека политике".

Выделяя три главные причины – прошлые попытки ввести санкции из-за нарушений прав человека были относительно безуспешными (они "нанесли экономический урон, но никак не повлияли на политику" Кремля), фокусировка на правах человека угрожает вбить клин между США и Европой ("американские санкции, такие как санкции против немецких энергетических компаний, угрожают подорвать ключевые трансатлантические отношения ради ограниченной выгоды") и то, что американская поддержка прав человека и продвижение демократии порой оказывались контрпродуктивными.

Третий пункт особенно интересен: "Кремль неоднократно предполагал, что диссиденты вроде Алексея Навального – это лишь орудие ЦРУ. Новые санкции, вероятно, усилят подобную негативную реакцию и упростят государственным СМИ задачу очернять оппозиционеров".

То есть не надо давать Путину дополнительные аргументы в борьбе с цветными революциями, пишут эксперты "Атлантического совета"*. Да и непонятно, выгодна ли вообще Америке такая смена власти:

"Демократизация России необязательно положительно скажется на внешнеполитических интересах США. К примеру, Алексей Навальный – открытый националист, известный тем, что открыто соглашался с Путиным по многим вопросам внешней политики. Он поддерживал захват Крыма, а также отпускал расистские и исламофобные замечания. Более широкое академическое изучение смен режима показывает, что они не всегда приводят к изменению направления внешней политики. Вдобавок всегда существует риск политической неопределенности, что никогда не бывает хорошим положением вещей для такой ядерной державы, как Россия".

А раз подход "превыше всего – права человека" в отношении России чреват проблемами ("вызовет ответный удар и подкрепит паранойю русских о том, что США продвигают демократию"), а положительного эффекта не даст, то американским политикам "следует подчинить обеспокоенность правами человека жизненно важной необходимости стабилизировать отношения", делают вывод Эшфорд и Берроуз (заметим, что жизненно важной для Америки). И предлагают три шага на этом пути, подчеркивая, что надежд на улучшение отношений очень мало, но стабилизация все равно лучше, чем сохранение статус кво:

1) Отказаться от дальнейших санкций (то есть "политики не могут и не должны отказываться от возможности ввести дополнительные карательные санкции в случае особо важных проблем – к примеру, дальнейшее вмешательство в выборы, но им стоит противостоять искушению использовать их в иных случаях").

2) "Принять реалистичный подход". Тут стоит привести цитату целиком:

"Американо-российские отношения слишком долго основывались на фантазии о том, что Россию – помощью или принуждением – можно превратить в западную либеральную демократию. Однако есть лишь небольшая надежда на трансформацию или прекращение нарушений прав человека. Политики должны трезво посмотреть на Россию: это не второстепенная страна, которую можно наказать за прегрешения, это мощная автократия, обладающая возможностью подрывать интересы США и выступать в качестве глобального вредителя. Это совсем не означает, что политикам следует игнорировать плохое поведение России. Однако им стоит более четко определить интересы США в рамках того, что Вашингтон может или не может достичь. Это означает более четкий фокус на конкретных интересах США, таких как стратегическая стабильность, нераспространение и текущие конфликты, например в Сирии".

3) "Найти поощрения". Эксперты АС* признают, что политика США в отношении России стала карательной: "хотя санкции якобы сформулированы как сдерживание или принуждение, существующие рамки не предлагают никакого реального способа снять их, даже если поведение России улучшится". Поэтому "все это превращает политическое орудие в не что иное, как возмездие, и не оставляет России стимула менять свое поведение". Вместо этого Эшфорд и Берроуз предлагают "провести особые убедительные красные линии в отношении ключевых проблем и предложить стимулы для улучшения поведения России", начиная со снятия санкций и заканчивая возвращением России в G8.

Последнее откровенно смешно: поощрение в виде возвращения "Большой восьмерки" не просто неприемлемо, но опасно для России, но в целом текст экспертов АС* отражает реалистичный подход к американской внешней политике. Реалистичный – то есть прагматический, предлагающий пытаться воспринимать реальность такой, какова она есть. И строить отношения с Россией (отдельная тема – какие: вражды, конкуренции, соперничества), исходя из этой реальности, в том числе из исторического опыта отношений двух стран, из оценки ситуации в России. У Эшфорд и Берроуза нет никакой симпатии к России, она для них вовсе не союзник и не друг, Путин у них "убивает журналистов и активистов", но они хотя бы признают то, что Америка не в силах ее изменить, тем более ведя игру на поле "прав человека". А это по нынешним американским временам – страшный грех.

С чем не согласны в АС*

Поэтому уже через несколько дней после выхода статьи произошло невиданное: появился коллективный протест против нее от имени сотрудников "Атлантического совета"*. Не ответ, а именно протест, в стиле "как такое вообще могли написать и опубликовать работники нашего уважаемого учреждения".

Двадцать два научных сотрудника АС заявили, что статья "неудачная и не достигает своей цели" и они дистанцируются от Эшфорд и Берроуза:

"Их статья основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека. На самом деле предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами и ценностями, приведенными в статье, и считаем ее неприемлемой".

А один из подписавших и вовсе договорился до того, что все рассуждения в статье Эшфорд и Берроуза сводятся к тому, "что мы должны дать Путину свободу действий у него в стране, в том числе убивать политических противников и вторгаться на территорию соседей, когда он сочтет нужным".

Тут же стали искать и след заказчика – выяснилось, что только недавно перешедшая в АС Эмма Эшфорд работала до этого в Институте Катона, а его финансирует мультимиллиардер и республиканец Чарльз Кох, не только "выступающий за сокращение вмешательства США в дела за рубежом", но и на протяжении пяти лет перечисливший "Атлантическому совету"* 4,5 миллиона долларов. Уже горячо – республиканский финансист, изоляционист (жаль, что не трампист), но это и неважно:

"Сообщество Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, и у этих людей почти такие же взгляды, как у русских".

Нельзя брать деньги у Кремля, то есть Коха. И тут даже бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес вставил свои пять копеек:

"Таким образом, люди, которые что-то знают о России, отмежевываются от финансируемых Кохом, прикормленных лакеев-изоляционистов, которые этого не знают и говорят, что США не должны беспокоиться по поводу нарушения прав человека в России. #Followthemoney (#Проследизаденьгами). Это не очень приятный путь".

Руководство "Атлантического совета"* пока что защищает авторов – вице-президент организации написал, что хотя он лично не согласен с Эшфорд и Берроузом и "твердо убежден, что права человека являются частью интересов национальной безопасности США", но он уважает "их право выдвигать свои доводы".

Но именно против этого права и протестуют сотрудники АС: нельзя даже ставить под сомнение нерушимый союз прав человека и национальных интересов США. Говорим "борьба за права человека" – подразумеваем "национальные интересы Америки". Те, кто так не считают, подпевают Москве, и им не место в приличном обществе на "вашингтонском болоте".

Почему все это выгодно России

В России такой накал борьбы только выгоден. Потому что, когда робкие попытки голоса разума забиваются на корню, это свидетельствует только об одном. Американская глобалистская элита (а АС* – это ее важная часть) утратила адекватное восприятие реальности, а значит, и чувство самосохранения. То есть она не может различить пропаганду и геополитику, агитацию и национальные интересы.

Реальные американские национальные интересы в мире никак не связаны с продвижением темы "прав человека" (а это не только Россия или Китай, но и борьба за ЛГБТ во всемирном масштабе, которая давно уже официально стала одной из целей американской внешней политики) – она может быть ее инструментом, а может и не быть. Но в нынешней вашингтонской атмосфере она уже не инструмент, а сама ее суть – то есть американскую внешнюю политику хотят лишить даже возможности рассуждений о реализме и прагматизме (а то все опять кончится трампизмом), обязав молчать об этом даже в аналитических докладах. И останется только один шаг для того, чтобы открыто признать американскими национальными интересами чужие интересы, перейти к открытому продвижению уже даже не программы, а власти наднациональной атлантической элиты?

Нет, не останется – потому что слепой далеко не уйдет. Окончательно оторвавшись от реальности, американские космополиты лишь ускорят крах как своего глобального проекта, так и Штатов как национального государства. В этом смысле настоящими "агентами влияния" Москвы являются как раз авторы коллективного заявления 22-х, углядевшие покушение на устои в банальном тексте про необходимость реализма в отношениях с Россией. Потому что реалистичный и прагматичный подход – например, к американо-российским отношениям – показал бы, что у расколотого американского истеблишмента еще есть запас прочности и адекватности. Но страх перед реальностью – что внутриамериканской, что международной – и желание запретить даже ее обсуждение говорят о том, что больной обречен.

* Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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