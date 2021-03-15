Плавающие мушки перед глазами? Возможно, это деструкция стекловидного тела

Источник материала: Tut.by

Пространство между хрусталиком и сетчаткой в глазу заполнено полужидким гелем — стекловидным телом. Оно занимает около 2/3 объема глазного яблока и придает ему форму. В норме оно полностью прозрачно. Если стекловидное тело теряет свою однородность и прозрачность, появляются плавающие помутнения перед глазами в виде «мушек», точек, линий, ниточек, паутинок или других инородных включений, которые затуманивают зрение и мешают в повседневной жизни. Это и есть деструкция стекловидного тела.



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Почему стекловидное тело теряет свою прозрачность и однородность, кто в группе риска и можно ли избавиться от этой патологии, журналисту информационного портала « Здоровые люди » рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории кабинета ретинальной патологии 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова Минска Майя Лонская.

Зачем нам нужно стекловидное тело?

Стекловидное тело (humor aquosus) является постоянной структурой глаза. Оно не может восстанавливаться, и в случае его потери замещается внутриглазной жидкостью. Стекловидное тело придает правильную форму глазу, обеспечивает его несжимаемость (если оно полностью вытекает, то глаз сдувается как шарик). Кроме того, оно защищает сетчатку от сотрясений, в нем содержатся питательные вещества. Чтобы глаз хорошо видел, стекловидное тело должно быть абсолютно прозрачным, ведь еще одной его «задачей» является преломление поступающего света на сетчатку.

Что такое деструкция стекловидного тела

Проще говоря, это разрушение естественной структуры стекловидного тела в результате каких-либо изменений.

— Стекловидное тело состоит из отдельных гелеобразных волокон, — говорит Майя Лонская. — Когда они начинают терять прозрачность или менять структуру, это отражается на зрении. Человек видит плавающие «мушки», «червячки», «жучки», ниточки и т.д. Особенно они хорошо заметны на фоне яркой, чистой поверхности, например, на фоне снега или освещённого белого потолка, при прищуривании. Если освещение слабое, помутнения обычно не видны. Из-за движения мутных частиц вслед за движением глаза бывает трудно сфокусировать взгляд на определенном предмете, а постоянное мельтешение вызывает психологический дискомфорт.

Стекловидное тело не восполняется и не обновляется. Это означает, что если инородное тело попало в него, например, кровь или другие клетки, то они так и останутся там. Эти мелкие частицы блокируют свет, который проходит через глаз, тем самым отбрасывая маленькие тени на сетчатку. Эти тени и есть те самые «мушки». К сожалению, появившись один раз, они будут преследовать всю жизнь.

С возрастом часть гелеобразной субстанции естественным образом разрушается и становится более текучей (разбавляется внутриглазной жидкостью). Из-за этого растворенные в воде частички минеральных веществ, рассеянные по стекловидному телу глаза, могут слипнуться. Это также приводит к появлению плавающего «мусора».



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— Иногда в стекловидном теле могут появляться пустоты. И тогда пациенты жалуются на „молнии“ перед глазами. Особенно это заметно при резкой смене освещения (свет-темнота)».

Если патологический процесс развился только в определенном участке стекловидного тела, речь идет о частичной деструкции, если он затронул всю структуру — о полной. Со временем частичная деструкция может перейти в полную.

Деструкция стекловидного тела встречается у 70% пациентов, особенно после 50 лет, и является одной из самых распространенных офтальмологических проблем.

Помимо сильного психологического дискомфорта из-за плавающих «мушек», при сильной деструкции происходит нарушение зрения.

Причины изменений структуры стекловидного тела

В первую очередь на это влияют возрастные изменения. Глаз тоже стареет, а заполняющий его гель становится не таким прозрачным и эластичным.

Часто деструкция стекловидного тела диагностируется у людей с близорукостью. Из-за этой патологии глаз у них растягивается, становится больше в размере. За счет этого стекловидное тело пытается занять больший объем, чем необходимо в норме. Но оно не может регенерировать, поэтому объем восполняется за счет внутриглазной жидкости. В результате стекловидное тело становится более жидким, что приводит к нарушению его структуры.

— Деструкция нередко встречается у женщин после 50 лет, когда наступает менопауза и происходят гормональные изменения в организме. Кроме того, эта патология может возникнуть на фоне хронических заболеваний, например, сахарного диабета (из-за повышения проницаемости стенок капилляров сосудистой оболочки могут происходить кровоизлияния в полость стекловидного тела).



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Причиной развития деструкции может стать травма глаза. Причем не обязательно проникающая, но которая привела к сильному сотрясению стекловидного тела.

Различные воспалительные заболевания глаз, особенно тяжелые, также могут спровоцировать серьезные изменения стекловидного тела, вплоть до сильного снижения зрения. Например, увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза).

Среди других причин, которые могут привести к деструкции, — различные сосудистые нарушения (в том числе артериальная гипертензия , дистрофические изменения сосудов ), эндокринные и метаболические изменения, хирургическое лечение глаз.

Иногда стекловидное тело отходит от сетчатки . В таких случаях в анамнезе пишут «задняя отслойка стекловидного тела».

— Пациентов это часто пугает, и они думают, что речь идет об отслойке сетчатки. Это неверно. Вместе с тем если вам поставили такой диагноз, необходимо пройти тщательное обследование, регулярно наблюдаться у офтальмолога».

Лечение деструкции

Консервативного лечения нет. Иногда «мушки» и «паутинки» могут уменьшаться в размерах, становиться менее четкими, и люди к ним привыкают. В тяжелых случаях, когда значительно снижается зрение, выполняется хирургическое вмешательство (витрэктомия). Во время операции стекловидное тело удаляется, а внутриглазное пространство заполняется специальным газом, который со временем рассасывается и замещается внутриглазной жидкостью. Такая операция сложная и имеет много побочных эффектов и осложнений.

Профилактика

Какой-либо специфической профилактики, которая может предотвратить деструкцию стекловидного тела, не существует. В основном все профилактические мероприятия направлены на лечение и компенсацию основного заболевания, которое привело к изменениям в структуре стекловидного тела.

— Своим пациентам я также рекомендую стараться не поднимать тяжести, особенно рывком, не работать вниз головой, избегать лишних сотрясений.