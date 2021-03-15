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Николай Статкевич: Сейчас нас большинство
Источник материала: Хартия'97
Николай Статкевич: Сейчас нас большинство
Лидер белорусской оппозиции восхищается белорусами, которые продолжают борьбу уже семь месяцев.
Супруга лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович опубликовала в
— Безусловно, слежу за событиями, насколько это возможно. Уже ничто не удивляет в действиях власти против протестующих. Тем больше уважения вызывают те, кто семь месяцев продолжает борьбу, не взирая на высокую стоимость такой позиции.
Такой длительной борьбы у нас не было уже 20 лет. Уличная борьба за независимость 1996-2000 годов длилась четыре года, были проведены десятки демонстраций. Но они проводились реже, чем сейчас. Ведь тогда интернет не был распространен, чтобы собрать людей, нужно было распространять листовки и плакаты.
После Марша Свободы 17.10.1999 года власть отступила и отказалась от «интеграции на любых условиях». Тогда страну удалось спасти. А сейчас ее так просто уже не продадут — не дадим.
Сейчас нас большинство.
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Лидер белорусской оппозиции восхищается белорусами, которые продолжают борьбу уже семь месяцев.
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