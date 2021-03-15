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Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов
Источник материала: Хартия'97
Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов
Объявим диктатуре информационную блокаду.
Как пишет Telegram-канал
«Из аналитических исследований, проведенных при содействии Digital Solidarity, видно, что сами независимые СМИ помогают распространять цитаты синелапого и его прихвостней.
Друзья, с момента создания нашего канала и по сей день, мы максимально стараемся абстрагироваться от лукашистов и принципиально не упоминем и не цитируем узурпаторских подонков.
Мы рады, что наш формат перенимают другие сообщества и очень надеемся, что независимые СМИ и прислушаются к обращению», — пишет Telegram-канал.
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Объявим диктатуре информационную блокаду.
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