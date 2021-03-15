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Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов

15.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов

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  • 15.03.2021, 15:21
Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов

Объявим диктатуре информационную блокаду.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», многие протестные Telegram-каналы Беларуси призывают независимые СМИ перестать цитировать и рекламировать лукашистов

«Из аналитических исследований, проведенных при содействии Digital Solidarity, видно, что сами независимые СМИ помогают распространять цитаты синелапого и его прихвостней.

Друзья, с момента создания нашего канала и по сей день, мы максимально стараемся абстрагироваться от лукашистов и принципиально не упоминем и не цитируем узурпаторских подонков.

Мы рады, что наш формат перенимают другие сообщества и очень надеемся, что независимые СМИ и прислушаются к обращению», — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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