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Медики назвали продукты, которые очень полезны для печени
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали продукты, которые очень полезны для печени
Печень выполняет более 200 биохимических метаболических процессов в организме человека.
Не многим известно, что самым важным метаболическим органом, отвечающим за потерю веса и поддержания его в норме, является печень.
Но вместо того, чтобы оказывать посильную помощь, наш образ жизни всячески перегружает её. С каждым годом, количество случаев заболевания печени растет, по данных British Liver Trust, неалкогольной жировой болезни подвержены 20-30% населения, пишет сайт
Функции печени
Данный орган выполняет более 200 биохимических метаболических процессов и играет незаменимую роль в таких функциях организма как:
Пищеварение;
Преобразование и накопление питательных веществ;
Вывод метаболических отходов;
Контроль уровня холестерина;
Поддержка гормонального баланса;
Очищение крови посредством фильтрации.
Что разрушает печень?
Любые конечные продукты метаболизма, гормоны, табачный дым и алкоголь, гормоны, лекарства – все это наносит вред вашей печени. В случае, если эта токсичная атака слишком активна, а рацион достаточно скудный страдания печени отображаются на обмене веществ и общих сбоях в работе организма.
Во время болезни, печень не сжигает, а накапливает жир. Происходят сбои в усвоении питательных веществ, появляется гормональный дисбаланс, увеличивается риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и диабета.
Как поддержать печень?
Все продукты питания содержащие в себе такие витамины и полезные микроэлементы как: B2, B5, B6, B9, B12, C, Е, цинк, магний, каротиноиды и аминокислоты принесут пользу печени. Так как они необходимы для разрушения и выведения токсинов из организма посредством преобразования их в водорастворимые соединения. Данные соединения легко устранимы через почки, кишечник и кожу. Продуктами которые поддержат печень, являются: все цитрусовые, оранжевые овощи и зелень, а так же свекла и все виды капусты.
В целом, по мнению ученых любые овощи, богатые индинолом, способны оказывать позитивное влияние.
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Печень выполняет более 200 биохимических метаболических процессов в организме человека.
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