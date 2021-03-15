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Цена золотой медали Остапчук достигла $11100. До конца аукциона осталось несколько часов

15.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.

Цена на лот достигла 11100 долларов. До конца аукциона осталось 3 часа. Сделать ставку можно здесь.

«В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы, в результате которых в нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями. За свою гражданскую позицию пострадали тысячи людей. 

Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта. Людей увольняют с работы, исключают из учебных заведений, сажают по выдуманным идиотским обвинениям за то, что те просто хотят прозрачных выборов, соблюдения законов и своих прав.

В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина, в виде различных ведомств, шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы. 

Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта путем различных запретов и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям.

Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation  для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа «ну вы же все понимаете». 

От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!» – заявила Остапчук.

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. 

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
 
 
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Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.
 
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