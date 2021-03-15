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Девушка политзаключенного Дмитрия Фурманова объявила голодовку вслед за ним

15.03.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гродненка Ольга Карякина объявила голодовку. Это девушка политзаключенного Дмитрия Фурманова, который проходит по «делу Тихановского» и сидит в СИЗО гродненской тюрьмы.

В комментарии БелаПАН девушка сообщила, что держит голодовку с 13 марта. Она пошла на этот шаг, чтобы поддержать Фурманова, который объявил голодовку на судебном заседании 11 марта.

Фурманов объявил голодовку в связи с тем, что его на пять суток посадили в карцер. Также он протестует против отношений в тюрьме: в последний месяц его стали выводить из камеры, в том числе на прогулку, в наручниках.

Выпустили ли Фурманова из карцера, Ольга не знает. В ближайшее время его планирует посетить адвокат. Следующее заседание суда по делу Фурманова назначено на 17 марта.

Сама Карякина осенью 2020-го уехала от политического преследования в Вильню.

Кроме Фурманова среди заключенных голодовку объявили Игорь Лосик и музыкант Игорь Банцер. Они держат сухую голодовку.

Ранее, 12 марта, стало известно, что голодовку в поддержку политзаключенных объявила сотрудница фонда «Страна для жизни» Марина Гарбуз.
 
 
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Гродненка Ольга Карякина объявила голодовку. Это девушка политзаключенного Дмитрия Фурманова, который проходит по «делу Тихановского» и сидит в СИЗО гродненской...
 
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