|
Илон Маск короновал себя: теперь он Technoking of Tesla
Источник материала: Onliner
Илон Маск и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн обрели новые титулы в иерархии компании. Это следует из официального
В документе отмечается, что одновременно Илон Маск и Зак Киркхорн носят должности CEO и CFO (видимо, чтобы не вносить путаницу). Как
Действительно, после ударного 2020 года новый год для Илона Маска выглядит не столь впечатляющим, напротив, пока все идет на спад.
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 60 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илон Маск и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн обрели новые титулы в иерархии компании. Это следует из официального документа, опубликованного на сайте Комиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)