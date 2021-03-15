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Илон Маск короновал себя: теперь он Technoking of Tesla

15.03.2021 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн обрели новые титулы в иерархии компании. Это следует из официального документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Илон Маск стал «Технокоролем» (Technoking of Tesla), а Киркхорн — «Повелителем денег» (Master of Coin).

Илон Маск короновал себя: теперь он Technoking of Tesla

В документе отмечается, что одновременно Илон Маск и Зак Киркхорн носят должности CEO и CFO (видимо, чтобы не вносить путаницу). Как иронизирует The Verge, Илон Маск таким образом, вероятно, поднимает свою самооценку и уверенность себе — после того, как он потерял звание самого богатого человека в мире.

Действительно, после ударного 2020 года новый год для Илона Маска выглядит не столь впечатляющим, напротив, пока все идет на спад.

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Илон Маск и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн обрели новые титулы в иерархии компании. Это следует из официального документа, опубликованного на сайте Комиссии...
 
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