Илон Маск короновал себя: теперь он Technoking of Tesla

Источник материала: Onliner

Илон Маск и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн обрели новые титулы в иерархии компании. Это следует из официального документа , опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Илон Маск стал «Технокоролем» (Technoking of Tesla), а Киркхорн — «Повелителем денег» (Master of Coin).





В документе отмечается, что одновременно Илон Маск и Зак Киркхорн носят должности CEO и CFO (видимо, чтобы не вносить путаницу). Как иронизирует The Verge, Илон Маск таким образом, вероятно, поднимает свою самооценку и уверенность себе — после того, как он потерял звание самого богатого человека в мире.

Действительно, после ударного 2020 года новый год для Илона Маска выглядит не столь впечатляющим, напротив, пока все идет на спад.