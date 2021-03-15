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Ничего святого: с обыском пришли к 95-летней бабушке арестованного журналиста Дениса Ивашина

15.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он там не живет и никаких его вещей там нет.

Об этом сообщила жена Дениса Ольга

"Сегодня с обыском заявились и к 95-летней больной бабушке Дениса, хотя он там не живет и никаких его вещей там не было", — написала Ольга.

Напомним, известного журналиста-расследователя Дениса Ивашина задержали 12 марта. Обыск проводили вначале в его квартире в Гродно, потом у родителей журналиста, которые живут в пригороде. Забрали все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карточки, блокноты.
 
Теги: Гродно
 
 
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